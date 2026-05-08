‎L’ex-kiné de l’OM fracasse les joueurs sans pitié

‎‎L’OM traverse une tempête rarement vue sur la Canebière, et les anciens du club commencent à sortir du silence avec une colère froide. Après l’humiliation subie à Nantes, Alain Soultanian, figure historique du vestiaire marseillais, a lancé une charge brutale contre des joueurs jugés déconnectés des valeurs olympiennes.

‎OM : La Commanderie sous tension maximale

‎Depuis la gifle reçue face au FC Nantes (3-0), les joueurs marseillais vivent quasiment reclus à la Commanderie. Le club a imposé une mise au vert « jusqu’à nouvel ordre », preuve que le malaise dépasse largement le cadre sportif. Cette décision traduit surtout une rupture de confiance.

Lire aussi : OM : Habib Beye ne rigole plus, une sanction XXL tombe !

À voir

‎Mercato : Lepaul envoie un message fort au Stade Rennais

En interne, Habib Beye estime que son groupe a abandonné mentalement dans le sprint final. Le technicien n’a d’ailleurs pas caché son irritation cette semaine, allant jusqu’à écourter une séance d’entraînement après une attitude jugée inacceptable.

‎Alain Soultanian vide son sac

‎Ancien kiné de l’OM entre 1983 et 2021, Alain Soultanian connaît mieux que personne l’ADN marseillais. Son intervention sur BFM Marseille ressemble à un coup de tonnerre. « Je m’en fous qu’ils soient punis parce qu’ils ne respectent pas le club, ils ne respectent pas le maillot, ils ne respectent pas les couleurs », a-t-il lâché avec une rare violence verbale.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Altercation entre Beye et Greenwood ?

‎Puis l’ancien membre du staff a poursuivi : « Quand on vient à Marseille, on doit savoir où on met les pieds (…) On doit se vider les tripes pour avoir le bon salaire qu’on a. » Des mots lourds, presque générationnels, qui traduisent l’écart entre l’exigence historique de l’Olympique de Marseille et l’attitude actuelle du groupe.

‎Greenwood dans le viseur, l’Europe en danger

‎Selon plusieurs échos venus de la Commanderie, Mason Greenwood cristallise une partie des tensions. Son implication serait jugée insuffisante alors que Marseille joue encore sa qualification européenne. ‎

Lire la suite sur l’OM :

Arrivée surprise à l’OM : Un accord conclu avec Galtier ?

À voir

‎PSG : La grosse annonce du Paris SG sur Fabian Ruiz

Mercato : L’OM bouscule l’ASSE pour un phénomène français

Le plus inquiétant pour le club phocéen reste peut-être ailleurs. Cette équipe donne désormais l’impression d’être usée mentalement, comme si le poids du maillot était devenu trop lourd. À l’OM, les crises passent vite. Mais certaines laissent des cicatrices profondes.