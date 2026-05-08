‎L’ex-kiné de l’OM fracasse les joueurs sans pitié

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L’OM traverse une tempête rarement vue sur la Canebière, et les anciens du club commencent à sortir du silence avec une colère froide. Après l’humiliation subie à Nantes, Alain Soultanian, figure historique du vestiaire marseillais, a lancé une charge brutale contre des joueurs jugés déconnectés des valeurs olympiennes.
OM : La Commanderie sous tension maximale
Depuis la gifle reçue face au FC Nantes (3-0), les joueurs marseillais vivent quasiment reclus à la Commanderie. Le club a imposé une mise au vert « jusqu’à nouvel ordre », preuve que le malaise dépasse largement le cadre sportif. Cette décision traduit surtout une rupture de confiance.
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En interne, Habib Beye estime que son groupe a abandonné mentalement dans le sprint final. Le technicien n’a d’ailleurs pas caché son irritation cette semaine, allant jusqu’à écourter une séance d’entraînement après une attitude jugée inacceptable.
Alain Soultanian vide son sac
Ancien kiné de l’OM entre 1983 et 2021, Alain Soultanian connaît mieux que personne l’ADN marseillais. Son intervention sur BFM Marseille ressemble à un coup de tonnerre. « Je m’en fous qu’ils soient punis parce qu’ils ne respectent pas le club, ils ne respectent pas le maillot, ils ne respectent pas les couleurs », a-t-il lâché avec une rare violence verbale.
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Puis l’ancien membre du staff a poursuivi : « Quand on vient à Marseille, on doit savoir où on met les pieds (…) On doit se vider les tripes pour avoir le bon salaire qu’on a. » Des mots lourds, presque générationnels, qui traduisent l’écart entre l’exigence historique de l’Olympique de Marseille et l’attitude actuelle du groupe.
Greenwood dans le viseur, l’Europe en danger
Selon plusieurs échos venus de la Commanderie, Mason Greenwood cristallise une partie des tensions. Son implication serait jugée insuffisante alors que Marseille joue encore sa qualification européenne.
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Le plus inquiétant pour le club phocéen reste peut-être ailleurs. Cette équipe donne désormais l’impression d’être usée mentalement, comme si le poids du maillot était devenu trop lourd. À l’OM, les crises passent vite. Mais certaines laissent des cicatrices profondes.