‎Mercato : Lepaul envoie un message fort au Stade Rennais

Le Stade Rennais avance entre rêve européen et pression du mercato, mais Estéban Lepaul vient peut-être d’envoyer le signal le plus rassurant de la saison. Auteur d’un exercice spectaculaire en Ligue 1, l’attaquant rennais a ouvertement affiché son envie de poursuivre l’aventure en Bretagne.

‎Mercato Stade Rennais : Lepaul ne ferme aucune porte… sauf celle du départ immédiat

‎Dans les couloirs du Roazhon Park, son nom circule désormais comme celui d’un attaquant qui a changé de dimension. 19 buts, une régularité retrouvée et une influence grandissante dans le jeu rennais : Estéban Lepaul a pris une autre épaisseur cette saison. À Rennes, personne n’imaginait une montée en puissance aussi rapide.

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‎Pourtant, le principal intéressé calme déjà les rumeurs. En conférence de presse, l’ancien Angevin a tenu un discours clair. « Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui j’espère seront réalisés, et la prochaine étape pour moi sera de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe », a-t-il confié. Une phrase qui sonne presque comme un engagement moral envers le projet breton.

‎Le SRFC tient peut-être sa future tête d’affiche

‎Le SRFC sait qu’il possède aujourd’hui un profil rare sur le marché français. Un attaquant capable d’attaquer la profondeur, de jouer sous pression et de survivre à une longue période de disette sans exploser mentalement. C’est précisément ce que Lepaul rappelle dans ses déclarations.

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‎« Malgré ma période de disette, je me suis accroché », a-t-il expliqué. Une confession importante dans le football moderne, où beaucoup d’attaquants disparaissent après trois matchs sans marquer. Lui a continué à travailler. Résultat : il s’approche désormais du titre de meilleur buteur de Ligue 1.

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‎Rennes observe cela avec attention. Car au-delà des statistiques, le club voit surtout un joueur devenu mature. Le genre d’avant-centre capable d’assumer un statut européen. Et c’est exactement ce qui pourrait changer la stratégie du mercato rennais cet été.

‎L’Europe, la vraie condition de son avenir

‎Le message envoyé par Lepaul est clair : il veut grandir, mais sans brûler les étapes. « Tout colle pour rester et faire une saison à 40-42 matches avec l’Europe », a-t-il affirmé. Derrière cette phrase, il y a une lecture stratégique très forte. ‎Le joueur ne parle pas d’argent. Il ne parle pas d’un “rêve de Premier League”.

Il parle de progression sportive. Rennes comprend donc qu’une qualification européenne pourrait quasiment verrouiller son avenir à court terme. ‎C’est aussi une réponse implicite aux clubs étrangers déjà attentifs à sa situation. Oui, Lepaul écoute le bruit autour de lui. Mais il estime encore avoir quelque chose à construire en Bretagne.

‎Un attaquant qui pense déjà comme un leader

‎À 26 ans, Estéban Lepaul ne ressemble plus au joueur qui devait simplement franchir un cap après Angers. Il parle désormais comme un homme qui veut laisser une trace durable dans un projet compétitif. ‎Son analyse sur le titre de meilleur buteur illustre cette évolution. « Ce serait extraordinaire », a-t-il reconnu avant d’ajouter : « Cela prouve que je suis capable d’avoir de la régularité sur toute une saison. »

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‎Estéban Lepaul souhaite rester au Stade Rennais la saison prochaine, surtout si le club se qualifie pour une compétition européenne. ‎Autre donnée importante : Rennes avait déboursé 13,5 millions d’euros pour recruter l’attaquant à Angers. Aujourd’hui, sa valeur marchande a explosé. Et pourtant, le joueur ne pousse pas vers la sortie.