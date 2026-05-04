Super Lig : Qui est le GOAT ?

La meilleur manière de connaitre un championnat, c’est de connaitre les meilleurs joueurs passé par ce dernier. Aujourd’hui, partez en voyage a la découverte des dix plus grands joueurs de l’histoire du championnat turque.

Après plus de 60 années, la Super Lig en aura vue passé des grands joueurs, mais on se demande tous, qui est véritablement le GOAT ? Qui est vraiment le numéro 1 entre ces excellents joueurs de renoms ? On va essayer d’y répondre pour vous en vous faisant voyagez directement sur les terres turcs.

10. Edin Višća – Monsieur Double – Double

Comment établir un classement du GOAT sans commencer par le Bosniaque le plus aimé de Trabzon ? Véritable référence au poste d’ailier droit en Turquie, Edin Višća a longtemps marqué les esprits par ses « saisons parfaites ». Il a enchaîné 10 buts et 10 passes décisives par saison pendant quatre années consécutives sous les couleurs de l’Istanbul Başakşehir, club où il a écrit sa légende et contribué à remporter le titre de champion en 2020. Il a ensuite rejoint Trabzon, où il a décroché un nouveau sacre en 2022, mettant fin à 40 ans de disette pour le club. En bref, nous parlons d’une légende.

9. Arda Turan – Le pionnier

Lorsqu’on évoque Arda Turan, on pense immédiatement à son passage à l’Atlético de Madrid, où il a ébloui l’Espagne avant de rejoindre la Catalogne et le Barça. Pourtant, son aventure a débuté à Galatasaray, où il a tout gagné sur la scène nationale, s’imposant comme le prodige destiné à mener la sélection vers un titre européen. Son retour à Başakşehir a marqué les esprits, avant qu’il ne décide de terminer là où tout avait commencé, à Galatasaray. Aujourd’hui, il entraîne le Shakhtar Donetsk et est en très bonne voie pour remporter son premier titre en tant que coach.

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8. Mario Gomez – L’Aigle venu d’Allemagne

Une seule saison, 2015-2016, aura suffi pour qu’il s’impose parmi les meilleurs du championnat. 32 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 49 matchs sous le maillot de Beşiktaş, couronnés par un titre de champion — le 15ème des Aigles, synonyme de troisième étoile sur le logo — et un titre de meilleur buteur. Aujourd’hui retraité, l’Allemand n’a jamais été oublié et continue de résider dans le cœur des fans.

7. Ricardo Quaresma – Trivela Man

Un style de jeu à faire rêver les plus grands, des extérieurs du pied ayant fait exploser le Vodafone Park ; son premier passage à Beşiktaş fut marquant, malgré une fin en dents de scie. Avant son retour en 2015, où il fit de nouveau rayonner les Aigles en Europe en offrant deux nouveaux titres au club en 2016 et 2017, son duo avec Mario Gomez reste dans les annales, contrairement à son passage à Kasımpaşa. Pour autant, ses « Trivela » étaient si belles que même les supporters adverses devaient s’incliner, comme en témoigne celle contre Fenerbahçe en 2018.

6. Fernando Muslera – La muraille de Galatasaray

2011-2025 : les 7 millions d’euros les plus rentables de l’histoire de Galatasaray. Pendant plus de dix ans, le portier uruguayen a gardé ses cages inviolées à 190 reprises sous le maillot du « Cimbom ». Six titres de Süper Lig, quatre Coupes de Turquie et six Supercoupes de Turquie : un total de 16 trophées en 14 ans. Il a, de surcroît, inscrit le but du 25e titre l’an passé, offrant une cinquième étoile au club. Une façon de partir en légende.

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5. Burak Yilmaz – Le traitre sans remord

Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor et Galatasaray : six clubs, dont deux passages à Trabzonspor et à Beşiktaş. Il est l’un des rares joueurs de l’histoire à être passé par les quatre grands clubs de Turquie, sans jamais éprouver le moindre remords. Il a tout gagné partout, dans chacun de ces quatre clubs, avant son passage exceptionnel lors de la saison 2020-2021 avec le LOSC où, accompagné par Yusuf Yazıcı et Zeki Çelik, il a ramené le titre dans le Nord. Aujourd’hui coach de Gaziantep, on peut dire que sa carrière est pleine.

4. Metin Oktay – Le roi sans couronne

C’est ainsi que beaucoup se souviennent de cette légende de Galatasaray : l’homme qui fut applaudi à Kadıköy. Il a simplement montré le drapeau turc, alors présent sur le logo des Lions, et le stade a applaudi, comprenant son message : « Le pays avant le club ». Mais Metin Oktay, c’est surtout un numéro neuf de génie, capable de prouesses exceptionnelles, comme lorsqu’il a littéralement transpercé les filets lors d’un derby contre Fenerbahçe. Décédé en 1991 dans un accident de voiture, sa statue est aujourd’hui exposée devant le RAMS Park.

3. Gheorge Hagi – Le Maradona des Carpates

Real Madrid, Barcelone et Galatasaray, sans oublier Brescia, on parle d’un joueur qui a su montrer son jeu dans le monde entier, surnommé depuis l’une des plus grandes légendes de ce sport, Hagi c’est l’artisan de l’épopée Européenne de 2000 à Galatasaray qui se termine par la victoire en Europa League (anciennement Coupe UEFA). Avec plus de 100 G/A, ça aurait été une totale bêtise de ne pas mettre cet homme ici.

2. Alex De Souza – Le Docteur

« ALEX ! ALEX ! ALEX » Ça, c’est la réaction d’un commentateur après que le brésilien est arraché la toile d’araignée de Fernando Muslera en 2012. Que ce soit par ses dribbles, ses buts, ces passes, ces moments légendaire, pendant huit ans, il aura ébloui la Turquie et fait le bonheur de Fenerbahçe. Il déclara même le jour où il quitta Fenerbahçe : » J’ai résilié mon contrat. C’est la signature la plus triste de ma vie. Fenerbahçe a perdu un joueur, mais a gagné un supporter. Merci pour tout. » Aujourd’hui, sa statue vie encore devant le Chobani Stadyum et continue de faire rêver des millions de passionnés.

1. Hakan Sukur – Le Kral des Lions

Et on termine avec le seul et unique GOAT du championnat, Monsieur Hakan Sukur. Meilleur buteur de l’histoire du championnat avec 249 buts, buteur le plus rapide de l’histoire de la coupe du monde en 2002, six Super Lig, une Europa League, une Supercoupe de l’UEFA, six coupes de Turquie, meilleur buteur du championnat a trois reprises, voilà comment résumer le « Kral » sans aller plus loin. Il est sans doute le plus grand joueur turc de tous les temps, que ce soit par son impact ou ses statistiques.

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