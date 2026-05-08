Mercato PSG : Un ailier redoutable rend fou Luis Campos

Le PSG cible une pépite de 15 ans pour le prochain mercato estival. Les pourparlers vont bientôt débuter.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un crack de 15 ans

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, n’a pas de repos. Il cherche déjà de nouveaux cracks pour renforcer l’équipe entraînée par Luis Enrique. C’est en Allemagne que les émissaires du club ont récemment activé une piste. Il s’agit de Hamzath Mohamadou.

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Selon les informations du quotidien Bild, ce jeune ailier gauche, qui appartient au Borussia Dortmund, fait l’objet d’un suivi attentif. Bien qu’il n’ait que 15 ans, il suscite l’intérêt des géants européens. Pour les recruteurs européens, son potentiel semble immense.

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Actuellement, ce crack survole le championnat U17 avec le BvB. Ses performances impressionnent. Ses statistiques montrent qu’il va affoler les compteurs de but dans les prochaines années. En 19 rencontres cette saison, il a déjà marqué six buts et délivré dix passes décisives. Une efficacité redoutable pour son âge.

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Dortmund sait qu’il détient un trésor. Le club allemand a blindé son avenir avec un contrat courant jusqu’en juin 2028. Pourtant, le Paris SG ne renonce pas. Le club de la capitale multiplie les approches discrètes. Rapide, technique, créatif.

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Hamzath Mohamadou est le profil recherché par Luis Campos. Mais le PSG ne sera pas seul. La concurrence s’annonce rude pour arracher ce talent à la Ruhr. Le dossier, encore au stade de l’observation, pourrait s’accélérer dans les prochains mois.