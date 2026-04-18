Mercato PSG : Luis Campos supervise un crack du Benfica ?

Le PSG, alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, prospecte déjà au Portugal. Luis Campos superviserait même le jeune attaquant du Benfica Lisbonne, Anisio Cabral.

Mercato : Le PSG fonce sur Anisio Cabral, Luis Campos en repérage

Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps pour son prochain mercato. Même si la fin de saison bat son plein, avec une finale de Ligue des champions dans le viseur, la direction du PSG s’active en coulisse. Plusieurs médias portugais rapportent que Luis Campos a été aperçu à Lausanne cette semaine.

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Le directeur sportif parisien n’était pas là pour le paysage, mais pour une mission de repérage. Luis Campos aurait assisté à la demi-finale de Youth League opposant le Benfica Lisbonne au Club Bruges. L’objectif était clair : observer de près la nouvelle sensation Anisio Cabral.

Un grand espoir du football portugais

L’attaquant de 18 ans incarne la relève dorée du club lisboète. Même si ses statistiques actuelles (2 buts en 18 rencontres) sont insuffisantes, sa marge de progression et ses qualités techniques hors normes ont déjà convaincu. Luis Campos, fin connaisseur du marché lusitanien, voudrait anticiper la concurrence pour ce crack.

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La direction du PSG axe visiblement son recrutement sur la jeunesse. D’autres noms comme Alberto Costa circulent déjà à Paris. Le prix d’Anisio Cabral est de 5 millions d’euros sur Transfermarkt.