Coup de tonnerre : Michael Olise, prochaine star du PSG ?

Auteur d’une saison époustouflante sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise fait rêver tous les grands clubs fortunés d’Europe, notamment le PSG. Mais le dossier s’annonce très compliqué pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens.

Mercato : Une attaque Kvara-Dembélé-Olise au PSG ?

Avec ses 21 buts et 30 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, Michael Olise affiche des prestations qui suscitent l’intérêt d’autres grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester City, FC Barcelone, Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain seraient tous intéressés par la signature de l’ailier droit de 24 ans.

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Lors d’une session Questions/Réponses sur le site du quotidien Le Parisien, Laurent Perrin a évoqué un éventuel transfert de Michael Olise au PSG. Pour le journaliste sportif, une attaque Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Olise ferait pâlir d’envie plus d’un au Parc des Princes.

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« Ce serait beau… Vous imaginez une attaque Kvara-Dembélé-Olise ? Mais bon, ce n’est qu’un rêve », a indiqué Laurent Perrin, qui avoue toutefois que sortir le joueur de Munich est clairement mission impossible pour cet été.

Michael Olise « n’est pas à vendre, le Bayern tient trop à lui »

Arrivé à l’été 2024 pour 53 millions d’euros, l’ancien attaquant de Crystal Palace s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Michael Olise n’est pas à vendre, surtout pas pour cet été. D’autant que le Paris SG ne souhaite plus payer des sommes faramineuses pour acheter des joueurs.

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« Il est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, il vaut sûrement 150M€, une somme que le Paris Saint-Germain ne veut plus débourser pour un joueur. Et de toute façon, il n’est pas à vendre, le Bayern tient trop à lui », explique Laurent Perrin. Une tendance confirmée il y a quelques jours par le patron du club allemand lui-même.

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« Peu importe le club qui tente de le recruter, celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern. On ne s’en préoccupe pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’un grand joueur. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire, nous sommes sereins », a prévenu Jan-Christian Dreesen, le président du Bayern Munich. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.