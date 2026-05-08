INFO Mercato : Bruno Genesio réclamé en urgence à l’OM !

L’OM devrait changer d’entraîneur au terme de cet exercice. Et le nom de Bruno Genesio, en fin de contrat à Lille, ressurgit avec force.

Mercato OM : Bruno Genesio pour remplacer Habib Beye

L’Olympique de Marseille traverse une crise d’une gravité rare, menaçant même ses propres fondements. Actuellement scotché à une honteuse septième place, le club phocéen se dirige tout droit vers une saison sans compétition européenne. Ce fiasco, tant sportif qu’économique, place inévitablement Habib Beye sur un siège éjectable.

Le départ du technicien franco-sénégalais semble inéluctable. Au point où la quête d’un successeur capable de redresser la barre devient une urgence à l’OM. C’est dans ce marasme que des voix s’élèvent pour conseiller l’état-major phocéen. Pierre Ménès a suggéré deux profils français pour remplacer Habib Beye.

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Il est question de Christophe Galtier et Bruno Genesio. L’ancien consultant de Canal + estime que l’OM a besoin de meneurs d’hommes expérimentés, capables de stabiliser une institution sous pression. Galtier est certes régulièrement associé à Marseille. Mais c’est la piste menant à Genesio qui prend aujourd’hui de l’ampleur.

Une préférence pour l’Olympique de Marseille

Le timing pour attirer le technicien de 59 ans à l’OM est idéal. Bruno Genesio arrive au terme de son contrat en juin prochain à Lille. Il a décliné jusqu’ici toute proposition de prolongation, malgré la possibilité de disputer la Ligue des champions avec le LOSC. Le natif de Lyon sera donc libre de s’engager gratuitement cet été.

Cela représente une aubaine financière et sportive pour Marseille. « Je confierais franchement le club à Galtier ou Génésio. Ce sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe », a décalé Ménès sur sa chaine YouTube. Plus significatif encore, Bruno Genesio semble avoir fait de l’OM sa priorité en France.

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Le projet olympien serait l’unique défi capable de le motiver après ses expériences à Lyon et Rennes. Il reste à savoir si la direction de l’OM saura saisir cette occasion pour s’offrir un coach d’expérience, capable d’éteindre l’incendie qui ravage la Commanderie. Le prochain mercato promet déjà d’être décisif à Marseille.