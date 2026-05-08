Le FC Nantes va créer l’exploit ce vendredi, du lourd se prépare

Vahid Halilhodžić secoue ses guerriers pour remporter la victoire face au RC Lens en Ligue 1. Le technicien du FC Nantes prépare un lourd arsenal.

Le FC Nantes va-t-il battre le RC Lens ?

Le FC Nantes est sous pression. Face au RC Lens ce vendredi, les Canaris jouent leur survie dans l’élite lors d’une soirée qui s’annonce électrique. C’est simple : soit le club rafle les trois points et espère le maintien, soit il perd et sombre en Ligue 2.

Les Canaris ont retrouvé la gnaque après leur performance XXL le samedi dernier. Ils ont laminé l’Olympique de Marseille sur le score sans appel de 3-0. Ignatius Ganago, Rémy Cabella et Matthis Abline ont fait trembler les filets en l’espace de quelques minutes. Ce bon résultat ne doit pas masquer un bilan comptable alarmant.

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Le club ne compte en effet que cinq petites victoires cette saison. Ce succès éclatant pèse bien peu face à l’accumulation de 8 nuls et 19 défaites. Actuellement avant-dernier avec 32 points, le FC Nantes accuse un retard de 5 unités sur l’AJ Auxerre, premier barragiste. La situation est critique.

Vahid Halilhodžić et ses joueurs n’ont plus le droit à l’erreur : une défaite sur la pelouse lensoise scellerait définitivement leur relégation. La mission frise l’impossible. Les Sang et Or ne feront aucun cadeau, eux qui bataillent férocement avec le Paris Saint-Germain pour décrocher le titre de champion de France.

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L’histoire récente ne plaide pas non plus en faveur des Nantais. Souvenez-vous du match aller, le 6 décembre 2025. Lors de cette 15e journée, le Racing s’était imposé 2-1 à la Beaujoire. Pour espérer un miracle, Nantes devra donc renverser une montagne qu’il n’a pas su gravir au début de l’hiver. Mais les Canaris sont chauds pour jouer un sale au Racing Club de Lens.

La composition probable du FC Nantes

Lopes – Guilbert, Youssif, Cozza, Leroux – Lepenant, Sissoko – Abline, Kaba, Cabella – Ganago.