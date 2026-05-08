Ça bouge à l’OM : Accord de principe avec Frédéric Massara ?

Pour remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif, l’OM s’est récemment entretenu avec Frédéric Massara. Les premiers échanges ont été fructueux.

Mercato : Frédéric Massara ouvert à une arrivée à l’OM

L’Olympique de Marseille connait une fin de saison décevante. Les hommes de Habib Beye ne sont plus certains de se qualifier pour l’Europe. Ils devront remporter leurs deux dernières confrontations face au Havre et à Rennes en vue d’atteindre cet objectif.

L’OM prévoit aussi de grands changements au sein de son organigramme. Le départ acté de Medhi Benatia a même déclenché la quête d’un nouveau directeur sportif. Et aux dernières nouvelles, c’est bien Frédéric Massara qui est en pole position pour reprendre les rênes sportives du club.

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Des contacts significatifs ont déjà eu lieu entre les parties impliquées. Foot Mercato confirme un entretien direct entre Frédéric Massara et Medhi Benatia. L’ancien dirigeant du Stade Rennais serait très chaud à l’idée de rejoindre Marseille.

Federico Balzaretti impliqué dans le dossier

Après un passage mitigé à l’AS Rome, Frédéric Massara se rapproche d’un retour en France. Son profil de dirigeant chevronné correspondrait parfaitement aux besoins de Stéphane Richard pour initier un nouveau cycle durable à l’OM. Un accord de principe semble désormais à portée de main.

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Notons que Federico Balzaretti joue un rôle important dans l’aboutissement de ce deal. Le directeur adjoint du football à l’OM aurait lui-même soumis le nom de son compatriote à l’état-major olympien. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations et pourraient se retrouver à Marseille.