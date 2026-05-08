OL : Terrible nouvelle pour un taulier de l’équipe de Lyon

L’OL a confirmé une mauvaise nouvelle concernant un joueur clé de son effectif. Sa saison est terminée, à deux journées de la fin de la saison.

OL : Fin de saison pour Tanner Tessmann !

L’OL est à deux pas d’une qualification en Ligue des champions. Troisième au classement, il doit confirmer sa place sur le podium face à Toulouse FC, dimanche (19h), puis contre le RC Lens, une semaine plus tard. Pour éviter le probable retour du LOSC (58 points) ou encore du Stade Rennais (56 points), Lyon (60 points) doit remporter ces deux derniers matchs et ainsi décrocher sa place en C1.

Tanner Tessmann ne pourra pas prendre part à ces deux matchs décisifs. Il a été déclaré forfait par Paulo Fonseca, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. Le milieu défensif « a ressenti une gêne musculaire et il ne pourra pas tenir sa place » lors des 33 et 34e journée de Ligue 1, selon le coach portugais.

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Entré en jeu (à la 34e) à la place d’Orel Mangala contre l’AJ Auxerre, il a finalement joué ses dernières minutes avec l’Olympique Lyonnais cette saison. Paulo Fonseca va devoir se réorganiser dans l’entrejeu, car Tanner Tessmann était un joueur majeur de son dispositif.

Il a été titulaire à 22 reprises en 29 matchs disputés en championnat cette saison. Il avait également participé à la superbe campagne des Gones en Ligue Europa. Il avait disputé les 9 matchs et avait marqué l’unique but de la victoire contre Utrecht (0-1) en phase de Ligue.

Tessmann out pour la Coupe du monde ?

C’est donc un coup dur pour l’équipe de Lyon, dans la course pour la Ligue des champions, mais aussi pour la sélection américaine. En effet, le joueur de 24 ans est un international Américain (14 sélections). Il postule donc pour la Coupe du monde 2026, qui se déroule dans son pays natal en juin-juillet prochain.

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A priori, Tanner Tessmann devrait être guerri de sa blessure avant le Mondial.