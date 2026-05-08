Havre-OM : Coup dur de dernière minute pour Habib Beye

Pour le choc Havre-OM de ce dimanche, Habib Beye enregistre un coup dur de dernière minute. Il devra composer sans son piston Timothy Weah.

OM : Habib Beye devra faire sans Timothy Weah contre Le Havre

L’Olympique de Marseille aborde son match contre Le Havre dans une atmosphère tendue. Depuis la gifle reçue à Nantes (3-0), le centre d’entraînement de la Commanderie s’est transformé en un véritable bunker. Mason Greenwood est ses coéquipiers y sont maintenus « jusqu’à nouvel ordre ».

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Cette mise au vert forcée témoigne de l’urgence de la situation. Septième au classement, l’OM devra réaliser un sans-faute en vue d’arracher une qualification en Coupe d’Europe. Sauf que le sort s’acharne sur l’effectif d’Habib Beye au pire moment. Le technicien sénégalais sera privé de Timothy Weah pour le déplacement au Havre.

Une infirmerie qui se remplit

Habib Beye a lui-même confirmé son absence en conférence de presse. « Timothy Weah est forfait pour la rencontre de ce dimanche ». Ce nouveau coup dur vient fragiliser un groupe déjà décimé par des blessures. L’infirmerie de l’OM affiche complet avec les absences confirmées de Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Hamed Junior Traoré.

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L’Olympique de Marseille devra puiser dans ses dernières réserves face aux Normands. Sans plusieurs cadres et dans un climat délétère, le club phocéen joue son va-tout lors de cette 33e journée.