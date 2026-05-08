PSG : Le geste lunaire de Luis Enrique pour son anniversaire

Deux jours après la qualification de son équipe en finale de Ligue des Champions, le coach du PSG, Luis Enrique, célèbre son anniversaire. Pour l’occasion, le technicien espagnol a fait une surprise à ses joueurs.

PSG : Luis Enrique invite tous ses joueurs pour son anniversaire

Après la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Luis Enrique a décidé de célébrer son anniversaire d’une manière très particulière. Et son geste envers ses joueurs a beaucoup marqué en interne. Selon les échos du quotidien Le Parisien, confirmé par RMC Sport, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont retrouvés au restaurant jeudi soir sur invitation de leur entraîneur.

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Marquinhos et ses coéquipiers ont donc pris place dans le très chic restaurant Prunier, près de l’Arc de Triomphe, à l’occasion des 56 ans du technicien espagnol. Toutefois, l’Espagnol, qui fête ses 56 ans, n’était pas présent. Mais curieusement, l’ancien coach du Barça a fait faux bond à ses hommes. Luis Enrique ne s’est pas présenté au lieu du rendez-vous, laissant ainsi Ousmane Dembélé et les autres joueurs parisiens entre eux.

Luis Enrique récompense ses joueurs après leur effort à Munich

Très apprécié en interne depuis son arrivée en juillet 2024, Luis Enrique continue de renforcer les liens dans son vestiaire. Pour la célébration de ses 56 ans de naissance, le successeur de Christophe Galtier voulait offrir un moment de compression à son groupe après le choc face au Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions.

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Il a donc pris le grand soin de tout organiser avant de s’éclipser pour laisser les joueurs entre eux. Fruits de mer, caviar et grande soirée collective : le stratège catalan voulait clairement offrir un vrai moment de respiration à son groupe après une semaine extrêmement intense. D’après Le Parisien, il a donc volontairement laissé Marquinhos et ses partenaires profiter entre eux de cette soirée, tandis qu’il fêtait son anniversaire en famille, de son côté.

Les Parisiens ont ainsi célébré l’anniversaire de leur entraîneur en son absence. En interne, ce geste aurait été vu comme une nouvelle preuve de la méthode Luis Enrique, toujours en quête de cohésion et de stabilité autour de son effectif.

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D’ailleurs, le journal régional rapporte que plusieurs joueurs parlent régulièrement d’un groupe « très uni », bien loin des tensions observées ces dernières années. À quelques semaines de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Luis Enrique continue donc de construire quelque chose de fort à Paris. Loin des bruits du Real Madrid de Kylian Mbappé.