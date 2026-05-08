Real Madrid: Valverde dit ce qui s’est passé avec Tchouameni

Au lendemain de son altercation avec Aurélien Tchouaméni à Valdebebas, Federico Valverde a décidé de prendre la parole. Le milieu de terrain du Real Madrid a publié un long communiqué pour expliquer ce qui s’est réellement passé.

Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni

Contrairement aux récits de plusieurs médias espagnols et étrangers, Federico Valverde assure ce vendredi qu’il n’y a jamais eu de coups échangés entre Aurélien Tchouaméni et lui dans le vestiaire du Real Madrid, jeudi, lors de l’entraînement. L’international uruguayen explique s’être blessé seul lors d’une discussion tendue avec son coéquipier français.

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Une blessure qui lui fera manquer le prochain Clasico contre le FC Barcelone puisque Fede Valverde souffre d’un traumatisme crânien et devra observer entre dix et quatorze jours de repos. Dans son message, le joueur de 27 ans évoque également la fatigue mentale et physique accumulée après une saison compliquée, sans titre majeur. Le partenaire de Kylian Mbappé reconnaît que les tensions sont vives dans le vestiaire, et regrette aussi que l’affaire ait fuité dans la presse.

Le communiqué de Federico Valverde

« Hier, j’ai eu un incident avec un coéquipier à la suite d’une action pendant un entraînement, où la fatigue liée à la compétition et la frustration font que tout prend des proportions plus importantes. Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et se règle entre nous sans que cela ne sorte à l’extérieur.

Évidemment, il y a ici quelqu’un derrière qui fait vite circuler l’histoire, en plus d’une saison sans titre où le Real est toujours sous les projecteurs et où tout est amplifié. Aujourd’hui, nous avons eu un nouveau désaccord. Pendant la discussion, je me suis cogné accidentellement contre une table, ce qui m’a causé une petite coupure au front nécessitant une visite de contrôle à l’hôpital.

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À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et moi non plus je ne l’ai fait, même si je comprends qu’il soit plus facile pour vous de croire qu’on s’est battus ou que c’était volontaire, mais cela ne s’est pas produit. Je regrette que ma colère face à la situation, ma frustration de voir que certains d’entre nous arrivent à la fin de saison avec leurs dernières forces après avoir tout donné, m’ait poussé jusqu’à la limite au point de me disputer avec un coéquipier.

Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, car cette situation me fait mal, tout comme le moment que nous traversons. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas y rester indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui aboutissent à une bagarre insensée, nuisant à mon image et laissant place au doute qu’ils vont inventer, diffamer et jeter de l’huile sur le feu d’un accident.

C’est pourquoi je suis celui qui est le plus attristé et le plus peiné de vivre cette situation qui m’empêche de disputer le prochain match en raison de décisions médicales. J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et cela me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire. Je me tiens à la disposition du club et de mes coéquipiers pour collaborer à toute décision qu’ils jugeront nécessaire. Merci », écrit notamment le protégé d’Alvaro Arbeloa.

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De son côté, le Real Madrid a confirmé avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs, qui manqueront donc le choc contre le Barça ce week-end au Camp Nou.