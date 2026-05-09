OL : Fonseca lâche quelques indices sur le mercato

L’OL a évidemment anticipé le mercato d’été, comme déjà annoncé. Paulo Fonseca l’a confirmé ce vendredi, mais sans dévoiler de pistes.

L’OL anticipe le mercato, en vue de la Ligue des champions

Matthieu Louis-Jean, Directeur technique de l’OL, avait annoncé la couleur sur le mercato estival du club rhodanien. Il avait évoqué des transferts pour faire des entrées d’argent frais. « Je pense qu’il y aura des objectifs de vente. Mais ils seront ciblés, ce sera à nous de faire l’arbitrage », avait-il indiqué. Pour combler les éventuels départs, il faudra recruter de nouveaux joueurs.

Pour ce faire, la cellule de recrutement est à pied d’œuvre pour trouver des joueurs capables de renforcer l’équipe de Paulo Fonseca. Bien sûr, en tenant compte des profils qui manquent au groupe, mais surtout du budget du club. En cas de qualification pour la Ligue des champions, les besoins de l’Olympique Lyonnais seront naturellement plus élevés.

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Il faudra gérer des dossiers chauds, notamment celui d’Endrick. Il est prêté par le Real Madrid jusqu’en juin 2026 et sans option d’achat. Toutefois, il aimerait prolonger son prêt à Lyon, comme il l’a déclaré la semaine dernière. Fort du souhait de l’attaquant brésilien, la présidente Michele Kang aurait entamé les démarches pour tenter de prolonger son contrat chez les Gones, à défaut d’un transfert définitif.

Fonseca : « On travaille depuis un moment sur l’an prochain, on a des cibles »

Interrogé en conférence de presse, ce vendredi, Paulo Fonseca a confirmé l’anticipation du mercato par Matthieu Louis-Jean et son équipe. « On travaille depuis un moment avec Matthieu et Benjamin Charrier (responsable recrutement) sur l’an prochain. On a des cibles », a-t-il lâché.

« Tout est déjà préparé et on a déjà aussi défini des calendriers de reprise en fonction de notre classement final. Si on a la possibilité de jouer la Ligue des champions, on aura peut-être la possibilité de prendre un ou deux joueurs différents en termes d’expérience. Mais encore une fois, ce n’est pas le moment d’en parler », a-t-il indiqué ensuite.

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Prêtés à l’OL avec option d’achat, Roman Yaremchuk, Adam Karabec ou encore Noham Kamara ne sont pas encore certains de rester au club. La fin de la saison déterminera leur avenir entre Rhône et Saône. Sur ces dossiers, le technicien portugais n’a rien lâché. « Je pense que ce n’est pas le moment d’en parler. Quand ce sera le moment, nous pourrons parler de toutes les situations », a-t-il répondu.