Mercato : Ça s’accélère, le Stade Rennais a trouvé son meneur de jeu  

Le Stade Rennais prépare un coup XXL en Ligue 1. Un milieu de terrain de l’AJ Auxerre pourrait débarquer à Rennes cet été.

Mercato : le Stade Rennais lorgne Kevin Danois

Kévin Danois embrase le mercato. Alors que l’AJ Auxerre lutte pour sa survie en fin de saison, son jeune milieu de terrain, lui, voit sa cote exploser. À 21 ans, le Guadeloupéen est devenu la cible des ténors de la Ligue 1 et des puissances de la Premier League.

Lyon, le Stade Rennais et Lille. Ces trois clubs figurent désormais en tête de liste des prétendants, selon les informations de Footmercato. Pourquoi un tel engouement ? Le joueur formé à l’AJA séduit suite à ses performances XXL. Malgré le contexte morose d’un club qui joue le maintien, Danois montre de très belles qualités sur le terrain.

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Titulaire indiscutable, il affiche un bilan solide : 31 matchs, 3 buts et une passe décisive. À Lyon, on ne cache plus l’intérêt. Le club rhodanien verrait même en l’international Espoirs le successeur idéal de Corentin Tolisso pour renforcer son entrejeu.

La France ne sera pas seule sur le coup. Newcastle prépare déjà une offensive concrète pour attirer la pépite à St James’ Park dès cet été. Mais les Magpies doivent se méfier de la concurrence. Plusieurs écuries allemandes et anglaises sont aux aguets.

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Il faut dire que le talent de Basse-Terre crève les yeux. L’été dernier, Bournemouth avait déjà tenté sa chance avec une offre de 11 millions d’euros, immédiatement balayée par la direction auxerroise. Depuis, le club a blindé son prodige. Sous contrat jusqu’en 2029, Danois ne partira pas pour une bouchée de pain. Pour entamer les discussions, il faudra désormais poser au moins 15 millions d’euros sur la table.