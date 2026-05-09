Mercato FC Nantes : C’est fait, une offre XXL sur la table de Kita  

Les hostilités sont lancées. L’AS Monaco dégaine une offre pour le buteur du FC Nantes, Matthis Abline.

Mercato FC Nantes : L’AS Monaco passe à l’attaque pour Matthis Abline

Le Rocher s’active avant tout le monde. Alors que le mercato estival 2026 approche, l’AS Monaco vient de bousculer la concurrence en dégainant une offre concrète pour Matthis Abline, la pépite offensive du FC Nantes. Cette offensive monégasque place le club de la Principauté en pole position, devançant ainsi l’Olympique de Marseille et plusieurs écuries européennes sur ce dossier.

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les dirigeants monégasques ont transmis une proposition. Montant : 15 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Si Nantes a poliment décliné cette première approche, cela montre que la vente de l’attaquant est désormais officiellement ouverte. Le joueur, sollicité tant en France qu’à l’étranger, pourrait rapporter le jackpot aux pensionnaires de la Beaujoire.

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Abline veut grandir. À 23 ans, après trois exercices sous le maillot des Canaris, le jeune buteur aspire à un nouveau défi sportif. Son ambition ? Jouer la Coupe d’Europe. Qu’il s’agisse de la Ligue des Champions ou de l’Europa League, la scène continentale sera le facteur décisif de sa future destination. Il ne cherche pas simplement un nouveau club, mais un projet capable de propulser sa carrière internationale.

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Le profil du Nantais séduit largement. Outre l’OM et Monaco, d’autres formations de l’élite française comme Lille, Strasbourg et Lyon surveillent de près l’évolution de la situation. Ces clubs, tous candidats potentiels aux places européennes pour la saison 2026-2027, espèrent convaincre le joueur par la solidité de leur projet. Parallèlement, des émissaires venus d’Angleterre gardent un œil attentif sur ce dossier.