Mercato Stade de Reims : Une pépite affole l’Angleterre !

Le Stade de Reims pourrait perdre l’un de ses plus grands espoirs cet été. Très courtisé en Angleterre après ses performances en Ligue 2, Ewen Jaouen est suivi de près par Newcastle, Brighton et Tottenham.

Mercato Stade de Reims : Ewen Jaouen affole la Premier League

Ewen Jaouen continue de franchir des caps sous les couleurs du Stade de Reims. À 20 ans, le jeune gardien rémois s’est imposé cette saison comme l’un des éléments les plus réguliers de son équipe, au point d’attirer l’attention de plusieurs formations anglaises. Le portier français séduit notamment par son profil athlétique. Du haut de ses deux mètres, il affiche une présence rassurante dans sa surface et se montre également à l’aise dans le jeu au pied.

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Newcastle surveille de près sa progression et réfléchirait à l’intégrer dans la concurrence au poste de gardien derrière Nick Pope. Brighton, fidèle à sa politique axée sur les jeunes talents, suit son évolution depuis plusieurs mois et pourrait accélérer en cas de départ de Bart Verbruggen. Tottenham reste aussi attentif à la situation du joueur en vue du prochain mercato estival.

Un dossier estimé entre 15 et 20 millions d’euros

Conscient de l’intérêt grandissant autour de son gardien, le Stade de Reims a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Une manière pour le club champenois de garder la main dans ce dossier alors que plusieurs prétendants se positionnent déjà. Selon les dernières tendances, les dirigeants rémois réclameraient entre 15 et 20 millions d’euros pour envisager un départ de leur jeune portier Ewen Jaouen lors du mercato.

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Auteur de 15 clean sheets en 33 apparitions en Ligue 2, Jaouen figure parmi les nommés pour le titre de meilleur gardien du championnat et reste un sérieux candidat à l’équipe type des Trophées UNFP. International Espoirs français et passé par Dunkerque, le jeune portier attire continue de faire grimper sa cote sur le marché européen.