‎FC Nantes : révélations sur un naufrage programmé de l’intérieur

Le FC Nantes a officiellement sombré en Ligue 2 après sa défaite face au RC Lens. Mais le terrain ne raconte qu’une partie du drame. Dans l’ombre de cette relégation, les révélations de Baptiste Drouet exposent un club fracturé, miné par les conflits internes, les restrictions financières et une absence de cap devenue presque chronique.

‎FC Nantes : Une chute sportive qui couvait depuis des mois

‎La Beaujoire a longtemps cru au miracle. Pourtant, vendredi soir, le revers contre le RC Lens a brutalement confirmé ce que beaucoup redoutaient depuis des semaines. Le FC Nantes n’avait plus assez de souffle pour survivre en Ligue 1. ‎Le plus inquiétant reste peut-être ailleurs. Derrière les résultats sportifs, le club semble avoir perdu sa cohérence. Dans un entretien accordé à So Foot, Baptiste Drouet dresse le portrait d’une institution désorganisée, où les décisions se croisent sans jamais se rejoindre.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita recale un coach

À voir

Mercato : PSG et OM à la chasse d’une pépite à 22M€

L’ancien dirigeant refuse d’endosser seul la responsabilité du fiasco : « On m’a tenu responsable de la situation sportive globale du club, d’avoir poussé pour le coach (Luís Castro) et d’avoir piloté le recrutement. Mais c’est sans tenir compte des moyens alloués et des contraintes subies : nous avons baissé la masse salariale de 40 %, vendu pour 40 millions d’euros et recruté pour zéro, avec des salaires largement inférieurs à ce qui se pratiquait par le passé. »

‎Des luttes d’influence qui ont gangrené le club

‎Le témoignage de Drouet va plus loin qu’un simple règlement de comptes. Il décrit une structure où plusieurs pôles travaillent parfois les uns contre les autres. Médical, formation, cellule sportive : chacun défendrait son territoire dans une atmosphère devenue toxique. ‎L’ancien recruteur évoque même des résistances internes contre les nouveaux venus :

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Olivier Pantaloni répond à Waldemar Kita

« Il y a beaucoup de gens qui, depuis des années, sont en conflit avec tous ceux venus de l’extérieur. Finalement, ce sont toujours les plus anciens qui gardent leur place ». Une phrase lourde de sens. Au FC Nantes, certains parlent désormais d’un club prisonnier de ses habitudes, incapable de se moderniser malgré les alertes répétées.

‎Le vrai problème du FC Nantes dépasse la relégation

‎La descente en Ligue 2 apparaît presque comme la conséquence logique d’un mal plus profond. Depuis plusieurs saisons, Nantes multiplie les projets courts, change d’entraîneur régulièrement et navigue sans véritable directeur sportif fort pour imposer une ligne claire.

Lire la suite sur le FC Nantes :

Mercato FC Nantes : C’est fait, un crack débarque au FCN

À voir

ASSE : Montanier lance une opération commando pour la montée

‎Urgent ! Duel explosif FC Nantes – ASSE sur un dossier chaud

‎Le chiffre qui résume le naufrage reste surprenant : 40 % de masse salariale en moins, 40 millions d’euros de ventes et aucun investissement significatif pour reconstruire. À ce niveau-là, même les miracles finissent par manquer de carburant.