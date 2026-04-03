Report de RC Lens-PSG : Pierre Sage en remet une couche

Le report du choc RC Lens–PSG a mis le feu à la Ligue 1, mais Pierre Sage, lui, choisit la fermeté tranquille. L’entraîneur lensois assume son désaccord, cite ses vérités et promet que son équipe ne lâchera rien, malgré un calendrier désormais chamboulé.

Pierre Sage ne décolère pas face au report de RC Lens-PSG

‎Présent devant la presse à la veille du derby du Nord, Pierre Sage n’a pas tourné autour du pot. Le technicien artésien, fidèle à son calme de professeur d’école de foot, a d’abord rappelé qu’il n’avait jamais soutenu l’idée d’un report. « J’étais contre. Vous imaginez que mon avis est toujours le même. Mais malgré tout, aujourd’hui, c’est comme ça et on ne va pas se victimiser », a-t-il martelé, sans hausser la voix mais avec une conviction limpide.

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‎Si la décision arrange clairement Paris, soucieux de préparer sa double confrontation contre Liverpool en Ligue des Champions, Sage refuse de tomber dans la théorie du complot sportif. LFP, PSG, enjeux européens… chacun protège son jardin. Lui protégera le sien : la dynamique lensoise et un vestiaire qui n’a aucune envie de se considérer comme un dommage collatéral.

‎Un report… mais pas une abdication

‎Pour Sage, repousser RC Lens–PSG n’est pas un drame, à condition de ne pas y penser chaque matin en enfilant ses crampons. « La date a été décalée mais le match n’est pas joué. On a toujours nos chances et on va les saisir à fond », prévient-il. Le choc devrait se jouer autour du 6 ou 13 mai, soit en plein sprint final. Et le coach le sait : trop ruminer pourrait coûter plus cher que le report en lui-même.

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‎Avec humour, il glisse même une pique mesurée à ce calendrier mouvant : « Si on se fait des nœuds à la tête jusqu’à cette date-là, on risque d’avoir besoin de beaucoup de Doliprane ». L’élégance de la formule en dit long : l’homme refuse le rôle du petit contre le grand, même quand les circonstances l’y poussent.

‎Lens veut transformer cette contrariété en opportunité

‎L’insight est là : ce report, loin d’être un obstacle, pourrait devenir un levier psychologique. Lens arrive lancé, Paris arrive exposé par ses ambitions européennes. Et dans ces fins de saison où les états de forme basculent en un week-end, une rencontre décalée peut parfois devenir une fenêtre idéale plutôt qu’une punition.

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‎Stratégiquement, Sage joue juste : en refusant d’alimenter la polémique, il concentre son groupe sur Lille, sur le présent, et sur la possibilité de frapper fort en mai. Une posture qui rappelle un principe connu des vestiaires : celui qui garde la tête froide finit souvent par surprendre.