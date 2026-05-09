Incroyable ! L’OM sanctionne Pierre-Emerick Aubameyang 

‎‎L’OM traverse une zone de fortes turbulences et Pierre-Emerick Aubameyang en fait les frais. Écarté du déplacement au Havre après des incidents internes survenus à la Commanderie, l’attaquant gabonais symbolise malgré lui un vestiaire marseillais au bord de la rupture.

‎OM : Habib Beye fera sans Aubameyang face au Havre

‎Le climat est devenu irrespirable à Marseille. Après l’humiliation subie à Nantes, certains joueurs auraient organisé une soirée jugée déplacée pendant la mise au vert du groupe. Une initiative très mal accueillie par les dirigeants olympiens. ‎Selon les informations de RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté pour le déplacement au Havre.

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Une décision forte, prise dans un contexte où la direction souhaite reprendre le contrôle d’un groupe en perte totale de repères. ‎L’absence d’Aubameyang n’a rien d’anodin. Titulaire lors du naufrage à Nantes, l’ancien buteur d’Arsenal devient aujourd’hui le visage d’une équipe secouée par les tensions internes et la frustration collective.‎

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Stéphane Richard et Alban Juster ont d’ailleurs rencontré les joueurs à la Commanderie afin de recadrer une situation devenue explosive. En coulisses, plusieurs cadres sont jugés insuffisamment impliqués alors que l’OM risque une saison sans Coupe d’Europe.

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‎Déjà privé de Nayef Aguerd et Hamed Traoré jusqu’à la fin de saison, Marseille avance désormais avec un effectif diminué et une confiance en miettes. Le déplacement au Havre ressemble moins à un match de Ligue 1 qu’à une opération survie. ‎Dans cette fin de saison étouffante, l’OM tente d’éteindre l’incendie. Mais sur la Canebière, même les extincteurs semblent désormais en panne.