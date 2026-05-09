Mercato : Gros duel entre OM et OL pour un ancien du PSG !

Le prochain mercato estival pourrait offrir un duel entre l’OM et l’OL concernant le recrutement d’un ancien flop du PSG. Explications.

Mercato : Manchester United chasse un ancien du PSG

Alors que Manchester United affiche aujourd’hui une dynamique globalement plus stable sous la direction de Michael Carrick, le rôle de Manuel Ugarte n’a jamais été un levier central de cette progression. Le départ annoncé de Casemiro, libre le 30 juin à venir, qui semblait pourtant lui offrir une perspective plus claire pour la saison prochaine, ne changera pas fondamentalement la donne.

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En interne, la situation du joueur de 25 ans demeure fragile, d’autant que la direction sportive, pilotée par Sir Jim Ratcliffe, prépare, selon The Athletic, une refonte importante du milieu de terrain avec plusieurs renforts ciblés. La source sportive rapporte en effet que le copropriétaire des Red Devils aurait récemment assisté à un match à Old Trafford sans être convaincu par la prestation de Manuel Ugarte.

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Dans ce contexte, une vente cet été n’est pas à exclure, bien au contraire : Ratcliffe souhaiterait même activement un départ. L’OM et l’OL veulent profiter de cette opportunité pour rapatrier l’international uruguayen en Ligue 1. Mais le dossier s’annonce très compliqué.

L’OM et l’OL face à une rude concurrence pour Manuel Ugarte

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Manuel Ugarte pourrait quitter les rangs de Manchester United lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs de Premier League suivent le dossier de près, dont Tottenham et Newcastle United, qui verrait en lui un profil défensif capable de structurer son milieu, notamment en cas de départ de Sandro Tonali.

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D’autres formations comme Galatasaray, AC Milan, SSC Naples et la Juventus Turin seraient aussi attentives à sa situation. Selon Sky Sport, les dirigeants de l’OL et de l’OM auraient récemment approché l’entourage de l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain pour prendre la température et connaître ses intentions pour cet été.

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De son côté, Manchester United serait ouvert à des offres comprises entre 40 et 47 millions d’euros pour laisser partir le compatriote d’Edinson Cavani. Reste maintenant à voir quel sera le choix de Manuel Ugarte pour la suite de sa carrière. Un retour en Ligue 1 ou un autre projet à l’étranger.