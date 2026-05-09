Mercato Stade Rennais : Gros coup à 0€, un latéral arrive

Les dirigeants du Stade Rennais ont trouvé un latéral droit en Allemagne. Le jeune crack pourrait venir gratuitement à Rennes lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne William Mikelbrencis

Le couloir droit du Stade Rennais s’essouffle, et le club ne compte plus attendre. Face aux absences répétées de Przemyslaw Frankowski, les dirigeants bretons ont jeté leur dévolu sur William Mikelbrencis. Ce jeune talent du Hambourg SV pourrait bien bousculer la hiérarchie dès l’été prochain.

Przemyslaw Frankowski, jadis pilier du RC Lens, subit une baisse de forme alarmante. Son corps le trahit, les blessures musculaires s’enchaînent. Bien qu’il ait montré quelques éclairs de génie début 2026, ses forfaits fréquents créent un vide tactique immense. Rennes a besoin de fiabilité. Le club doit réagir.

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Selon les informations de Jeunes footeux, le profil de William Mikelbrencis séduit la cellule de recrutement. À 22 ans, le latéral français vient de s’imposer en Bundesliga. Ses statistiques sont solides : 4 passes décisives cette saison. En Bretagne, sa progression suscite un intérêt concret.

Formé à Metz et parti en Allemagne dès 2022, Mikelbrencis explose enfin. C’est un piston pur. Sa vitesse impressionne. Son endurance lui permet de multiplier les allers-retours durant tout le match. Pour un entraîneur comme Franck Haise, il représente l’atout idéal.

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Le dossier reste complexe. Mikelbrencis, un temps courtisé par Lens, arrive en fin de contrat. Hambourg ne veut pas le lâcher gratuitement. Le club allemand a dégainé une offre de prolongation de quatre ans, assortie d’une hausse de salaire conséquente. Le jeune crack n’a pas encore paraphé un nouveau bail. Rennes devra se montrer convaincant pour rafler la mise.