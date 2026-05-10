Mercato OM : Un indésirable trouve preneur en Angleterre

Le défenseur anglais CJ Egan-Riley est poussé vers la sortie à Marseille. Cet indésirable de l’OM est sur la short-list d’un club anglais.

Mercato OM : Vers un retour en Angleterre pour CJ Egan-Riley ?

Southampton veut CJ Egan-Riley. Le défenseur anglais, en difficulté à Marseille, pourrait retrouver son pays natal dès cet été. L’OM pourrait terminer la saison sans une qualification pour une coupe d’Europe. Pour réduire une masse salariale devenue trop lourde, les dirigeants poussent plusieurs joueurs vers la sortie. Dans cette liste de départs nécessaires, le nom d’Egan-Riley figure en priorité.

L’aventure phocéenne tourne au fiasco pour l’ancien Citizen. Arrivé libre de Burnley l’été dernier, le défenseur de 23 ans n’a pas trouvé sa place dans le onze olympien. Pourtant, son CV séduisait. Formé à Manchester City, rodé aux joutes de la Championship, il semblait armé pour la Ligue 1. La réalité fut tout autre : son temps de jeu est faible à Marseille.

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Le club doit vendre pour compenser le manque à gagner européen, et le joueur veut jouer. Un divorce à l’amiable semble donc l’unique issue pour les deux parties. L’Angleterre n’a pas oublié son talent. Plusieurs écuries britanniques surveillent désormais sa situation de très près.

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Des clubs comme Ipswich Town et surtout Southampton ont pris des renseignements. Pour les Saints, qui luttent pour la montée en Premier League, Egan-Riley représente une opportunité à bas coût. Il viendrait renforcer une défense parfois fébrile. Pour Marseille, l’opération est parfaite. Elle permet de récupérer une indemnité de transfert tout en allégeant l’effectif.