Mercato OM : Urgent ! Grégory Lorenzi débarque à Marseille

Avec Grégory Lorenzi, l’OM semble enfin tenir le premier visage de sa reconstruction. Alors que la maison olympienne vacille entre chaos sportif et tensions internes, Lorenzi aurait donné son accord verbal pour devenir le nouveau patron du secteur sportif marseillais, avec une mission claire : remettre un club secoué sur les rails.

‎Mercato OM : Marseille choisit un bâtisseur pour sortir du brouillard

‎Dans les couloirs du pouvoir olympien, le chantier est immense. Une septième place inquiétante, un vestiaire fragilisé et une qualification européenne presque envolée : le décor ressemble davantage à un film catastrophe qu’à une préparation de mercato sereine. ‎Face à cette urgence, l’OM a accéléré.

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Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal aurait été trouvé avec Grégory Lorenzi. Le dirigeant brestois, réputé pour son flair dans le recrutement et sa gestion rigoureuse, serait désormais tout proche de poser ses valises sur la Canebière.

‎L’OGC Nice doublé dans le sprint final

‎Le dossier n’était pourtant pas gagné d’avance. L’OGC Nice suivait également de près le profil du directeur sportif du Stade Brestois. Mais Marseille aurait finalement remporté la bataille. ‎Le projet sportif olympien, combiné à une proposition plus attractive, aurait pesé lourd dans la balance.

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Surtout, Lorenzi verrait dans l’Olympique de Marseille une occasion unique de changer de dimension. Après avoir contribué à la progression spectaculaire du Stade Brestois, le défi marseillais ressemble à une montagne… mais aussi à une vitrine immense.

‎Une révolution silencieuse déjà en marche

‎L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi ne serait pas un simple changement administratif. Elle symboliserait le début d’une nouvelle méthode. Plus structurée. Plus cohérente. Plus disciplinée aussi, dans un club récemment secoué par des comportements jugés préoccupants à la Commanderie.

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‎Autre élément révélateur : son frère Yannick Lorenzi pourrait également rejoindre l’aventure, comme à Brest, afin de reformer un tandem de confiance. Sauf énorme retournement, Grégory Lorenzi devrait donc bien devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. ‎Dans une maison marseillaise où tout semble encore trembler, ce choix ressemble à un pari de raison plutôt qu’à un coup d’éclat.