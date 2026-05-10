‎Alerte Mercato : Barcola au PSG, c’est (presque) fini !

‎A l’approche du mercato estival, Bradley Barcola et le PSG avancent peut-être vers un tournant inattendu. Courtisé avec insistance par Liverpool depuis plusieurs mois, l’ailier parisien semble désormais regarder l’Angleterre avec des yeux de plus en plus curieux, au point de relancer sérieusement les rumeurs d’un départ.

‎Mercato PSG : Liverpool revient à la charge pour Barcola, avec de solides arguments

‎Le dossier n’a jamais réellement disparu des radars. Déjà très intéressé lors du précédent mercato estival, Liverpool n’a jamais cessé de suivre Bradley Barcola. Cette fois, les Reds seraient revenus avec une approche plus insistante, presque une opération de séduction à ciel ouvert.

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‎À Paris, le contexte a légèrement évolué. L’ancien joueur de Lyon continue d’avoir un rôle important dans la rotation de Luis Enrique, mais pas toujours celui d’un titulaire indiscutable. Dans un vestiaire où la concurrence ressemble parfois à un marathon sans ligne d’arrivée, certains joueurs finissent par regarder ailleurs.

‎Barcola face à un vrai choix de carrière

Selon Le10sport ce dimanche, l’idée de rejoindre la Premier League ne laisse plus l’international français indifférent. Liverpool représente un projet sportif puissant, un club historique et une vitrine idéale pour sa progression. ‎Le vrai sujet n’est plus de savoir si Liverpool apprécie Barcola. Le PSG retiendra-t-il encore son joueur si celui-ci demande à partir ?

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En interne, la porte ne serait plus totalement verrouillée. ‎Le club parisien ne semble pas vouloir provoquer un divorce, mais pourrait écouter une offre sérieuse si Bradley Barcola exprime clairement ses envies. Un détail qui change tout dans les grands feuilletons mercato.

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Liverpool avait déjà tenté une offensive l’été dernier. Cette fois, le joueur paraît davantage réceptif. Dans le football moderne, les histoires d’amour durent parfois moins longtemps qu’un pressing haut… surtout quand Anfield appelle avec insistance.