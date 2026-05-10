Mercato PSG : Campos proche de boucler un joli coup en L1 ?

Le PSG et Luis Campos pourraient bientôt animer le mercato avec un dossier qui fait déjà saliver les supporters parisiens. À l’AS Monaco, l’avenir de Maghnes Akliouche nourrit les spéculations, surtout dans un contexte où un gros chèque pourrait faire vaciller les certitudes du club princier.

‎Mercato PSG : Akliouche, la nouvelle obsession parisienne ?

‎Dans les couloirs du football français, un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le profil du milieu offensif de l’AS Monaco correspond presque parfaitement à la philosophie de recrutement portée par Luis Campos : jeunesse, talent brut et fort potentiel de progression.

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‎Le PSG observe depuis plusieurs mois les meilleurs espoirs français afin de bâtir un effectif plus durable. Après avoir privilégié des joueurs prometteurs plutôt que des stars clinquantes, le club de la capitale semble voir en Akliouche une pièce capable d’enrichir sa rotation offensive.

‎Monaco prêt à céder face à une offre XXL ?

‎À l’AS Monaco, la logique économique reste souvent plus forte que le romantisme sportif. L’idée d’un départ n’apparaît donc pas totalement farfelue, surtout si une qualification en Ligue des champions venait à échapper au club du Rocher. ‎Pierre Ménès a d’ailleurs livré son analyse sur ce dossier prioritaire.

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« Je pense que si Monaco peut faire un bon billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront. J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste », a-t-il dit, avant d’ajouter : « J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas… » ‎Une remarque qui soulève une vraie interrogation tactique : Akliouche possède du flair, de la créativité et une belle qualité technique, mais son positionnement idéal reste encore un sujet de débat.

‎Akliouche ne ferme aucune porte

‎Le principal intéressé, lui, ne souffle ni le chaud ni le froid. En mars dernier, Maghnes Akliouche avait reconnu qu’un intérêt du Paris SG ne pouvait laisser indifférent. ‎« Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France », avait confié le joueur à Téléfoot, tout en gardant un discours mesuré : « Je suis concentré sur l’AS Monaco (…) je me sens bien ici. »

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‎Le Paris Saint-Germain suit de près Maghnes Akliouche, mais un transfert dépendra largement des ambitions sportives de l’AS Monaco et du montant proposé. Dans ce dossier, Luis Campos avance peut-être en silence, mais rarement sans idée derrière la tête.