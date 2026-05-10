Play-offs ASSE : Lucas Stassin lance un avertissement fort

‎‎L’ASSE et Lucas Stassin ont terminé leur saison régulière sur une démonstration face à Amiens (5-0), mais l’heure n’est pas encore à la fête dans le Forez. Le Belge, lucide malgré le carton offensif des Verts, a déjà braqué tous les projecteurs vers les playoffs, avec un message clair : Saint-Étienne n’a désormais plus le droit au faux pas.

‎ASSE-Amiens : Une victoire éclatante, mais un goût d’inachevé

‎Cinq buts inscrits, aucun encaissé, un Geoffroy-Guichard euphorique : sur le papier, tout semblait réuni pour célébrer une fin de saison idéale. Pourtant, dans le vestiaire stéphanois, le sourire restait prudent. L’ASSE a gagné, oui, mais trop tard pour éviter le détour périlleux des play-offs. ‎Lucas Stassin n’a d’ailleurs pas maquillé la réalité.

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L’attaquant belge a livré une confession honnête après la démonstration face à Amiens : « C’est la première fois qu’on gagne un match 5-0 en ayant de la déception », avant d’ajouter avec franchise : « Le job on aurait dû le faire avant, on ne l’a pas fait. Maintenant c’est à nous de faire le job pour les play-offs ». Une déclaration qui sonne comme un rappel à l’ordre.

‎Geoffroy-Guichard, l’arme secrète des Verts

‎Dans cette dernière ligne droite, Saint-Étienne veut transformer son stade en forteresse. Lucas Stassin voit dans le soutien populaire un levier capable de faire basculer une saison qui a parfois tangué dangereusement. ‎L’avant-centre stéphanois a fixé la feuille de route : « On va devoir tout donner. On sait qu’on a deux matchs sur trois à la maison si on gagne le prochain match. C’est une force. Il va falloir tout donner et avoir la bonne mentalité. »

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Un message fort qui traduit autant la pression que la confiance encore présente dans le groupe. ‎Pour qui suit la Ligue 2 de près, le constat est clair : les play-offs récompensent souvent les équipes capables de gérer la tension émotionnelle autant que l’aspect tactique. Et dans ce domaine, Geoffroy-Guichard peut peser très lourd.

‎Un groupe fatigué, mais loin d’être résigné

‎La saison a laissé des traces. Entre blessures, coups physiques et frustration des points perdus, l’ASSE arrive aux play-offs avec quelques cicatrices. Lucas Stassin l’admet sans détour : « C’est dur physiquement. On le voit, il y a beaucoup de blessés ». ‎Mais malgré cette fatigue, l’optimisme n’a pas déserté le vestiaire vert. « De la confiance, oui. On a gagné 5-0, on n’a pas pris de but. Je pense qu’on donnera tout. L’équipe sera motivée », a insisté le Belge.

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Lucas Stassin croit à la montée de l’ASSE, mais uniquement à condition que les Verts montrent enfin une régularité et une intensité qu’ils n’ont pas toujours su maintenir cette saison. Cette fois, l’excuse du destin ne tiendra plus : le verdict se jouera sur le terrain.