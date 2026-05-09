Mercato FC Nantes : Après la relégation, une vente est annoncée  

Le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. L’opération dégraissage est lancée à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain mis sur le marché

L’Europe entière lorgne Yassine Benhattab. Prêté au Stade de Reims cet hiver par le FC Nantes, le milieu offensif de 23 ans vient de boucler une séquence impressionnante en Champagne. Entre ses apparitions remarquées en Ligue 2 et un éclair de génie en Coupe de France, l’international algérien retrouve son niveau.

Tout s’accélère lors de la saison 2024/2025. Sous le maillot d’Aubagne, alors promu en National, le Marseillais de naissance survole le championnat. Il est partout. Capable d’occuper le couloir droit, de distribuer le jeu en numéro 10 ou de finir les actions comme un avant-centre, Benhattab terrorise les défenses. Son bilan ? Sept buts, dix passes décisives et un titre de meilleur joueur de la division. Le FC Nantes le rappelle.

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Mais c’est échec en Loire-Atlantique. Intégré à un collectif nantais instable et moribond, le joueur dispute dix rencontres sans réellement pouvoir s’exprimer. Face à cette situation, les dirigeants nantais tranchent : ce sera un prêt à Reims pour finir la saison. L’accord inclut une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. Un pari qui s’avère aujourd’hui gagnant.

En Champagne, Benhattab retrouve des couleurs et surtout du temps de jeu. Il enchaîne onze matchs et signe un chef-d’œuvre lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Face au Mans, il élimine son vis-à-vis d’une roulette magistrale avant de conclure son face-à-face avec une sérénité totale. Ce geste technique de haut vol confirme son immense potentiel. Il a le niveau, c’est une certitude.

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Cette dynamique crée forcément des remous sur le marché. Reims souhaite conserver le joueur, mais l’équation financière est compliquée. Actuellement 6es de Ligue 2, les Rémois doivent impérativement valider leur montée en Ligue 1 pour lever l’option d’achat. Sans l’élite, le dossier Benhattab deviendra trop lourd pour leurs finances.

Le reste de l’Europe reste aux aguets. Selon les indiscrétions, un club français engagé dans une compétition européenne a déjà noué des contacts avec l’entourage du joueur. Mais la Ligue 1 n’est pas seule sur le coup. En Angleterre, les formations de Championship comme Hull City et Blackburn s’activent. L’Allemagne manifeste aussi son intérêt via Schalke 04 et Hanovre, tandis que les Pays-Bas et le Portugal gardent un œil sur la situation.

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Pour le FC Nantes, cette agitation autour de sa pépite tombe à pic. La relégation est désormais officielle. Dans ce contexte de crise, la vente de Benhattab, sous contrat jusqu’en 2028, représente une bouffée d’oxygène inespérée. Que ce soit vers Reims ou vers une autre formation, le club de Loire-Atlantique compte bien faire monter le prix pour assainir ses comptes.