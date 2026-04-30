‎Alvarez au PSG ? Cerezo humilie Luis Enrique en direct

Julian Alvarez est la plus grande priorité du PSG pour le mercato d’été. Alors que Luis Enrique a même eu des échanges avec le buteur argentin, le président de l’Atlético de Madrid Enrique Cerezo a choisi de répondre à cette cour effrénée avec la délicatesse d’un marteau-piqueur.

‎Mercato PSG : Alvarez, Le secret de polichinelle qui agace Madrid

‎Dans le monde du football, certaines informations circulent si vite qu’elles deviennent des réalités avant même d’être officiellement confirmées. Le cas Julian Alvarez en est l’illustration parfaite. L’émission espagnole El Chiringuito de Jugones a lâché le morceau dans la nuit de mardi à mercredi .

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Les trois coachs de référence de ce printemps européen, Luis Enrique au PSG, Hansi Flick au Barça, Mikel Arteta à Arsenal, auraient tous décroché leur téléphone pour parler directement à l’Argentin. Trois appels. Trois ambitions. Un seul homme à convaincre. ‎Dans cette équation, c’est le FC Barcelone qui semble tenir la corde.

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La presse espagnole affirme que le champion d’Espagne en titre a déjà pris contact avec l’Atlético de manière formelle, et qu’Alvarez lui-même verrait le Camp Nou comme sa destination de rêve en cas de départ. Une information qui douche les espoirs parisiens mais n’éteint pas pour autant leur intérêt.

‎Cerezo en mode bulldozer : la réponse qui claque

‎Avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal, Enrique Cerezo a décidé de couper court à toute spéculation avec la finesse qui le caractérise. Face aux caméras, le président madrilène a lâché cette déclaration sans équivoque : « Julian est joueur de l’Atlético de Madrid. Il l’est aujourd’hui, il le sera demain, ainsi que la saison prochaine. Insister sur ce sujet me semble vraiment stupide ». ‎Cinglant, direct, sans appel.

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Luis Enrique, nommément cité parmi les prétendants, en prend plein la figure devant le monde entier. Mais les habitués du mercato espagnol savent décoder ce genre de sortie : un président qui sort publiquement pour répéter qu’un joueur reste, c’est souvent un président qui prépare le terrain pour une vente à prix fort. Et le prix d’Alvarez dépasserait allègrement les 100 millions d’euros selon les estimations qui circulent.

‎Alvarez joue la montre et c’est stratégique

‎De son côté, l’intéressé cultive une sérénité qui en dit long sur sa maturité : « Je ne peux pas continuer à sortir tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Il y a quelque chose qui sort chaque semaine. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. »

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C’est le discours parfait d’un joueur conscient de sa valeur, qui laisse les clubs se battre entre eux sans jamais brûler les ponts. ‎La déclaration de Cerezo vise à éteindre l’incendie médiatique, mais elle ne change rien aux réalités économiques. L’Atlético sait qu’il ne peut pas indéfiniment retenir un joueur qui attise autant de convoitises.

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Le PSG, champion d’Europe en titre avec des finances assainies, dispose d’une carte que ni Barcelone ni Arsenal ne possèdent forcément : la capacité de faire une offre immédiate et massive. L’humiliation publique d’aujourd’hui peut très bien se transformer en coup de maître de demain, à condition que Paris frappe au bon moment, au bon prix.

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