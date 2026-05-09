Mercato SRFC : Franck Haise frappe un gros coup au RC Lens !

En pleine course pour une place européenne à deux journées de la fin du championnat, Franck Haise, l’entraîneur du SRF pense déjà à la saison prochaine. L’homme de 55 ans pourrait ainsi attirer au Stade Rennais l’un de ses anciens protégés du RC Lens.

Mercato : Un cadre du RC Lens proche du SRFC

Dans l’incapacité de trouver un accord de prolongation depuis un an, les dirigeants du RC Lens voient désormais Adrien Thomasson libre de négocier son futur avec la concurrence. En effet, selon les dernières révélations du journal Ouest-France, la piste SRFC serait désormais « brûlante » pour le milieu de terrain lensois. Le projet aurait reçu l’aval total du trio Franck Haise, Arnaud Pouille et Loïc Désiré.

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Ce dernier, qui a bien connu le joueur lors de son passage à Strasbourg, voit en Thomasson le profil idéal pour stabiliser l’effectif rennais. Initialement focalisé sur de jeunes espoirs comme Arthur Avom (Lorient) ou Kévin Danois (Auxerre), le Stade Rennais aurait finalement hissé le milieu lensois en tête de liste, jugeant l’opportunité d’un joueur libre et expérimenté trop belle pour être ignoré.

En Artois, l’agacement commence à laisser place à l’ironie. Voir une nouvelle fois le SRFC, désormais piloté par l’ancien directeur général lensois Arnaud Pouille et l’ex-coach des Sang et Or, Franck Haise, se positionner sur un cadre du Racing devient presque prévisible.

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À ce rythme, certains craignent déjà de voir la cellule de recrutement du club breton s’attaquer à d’autres anciens piliers comme Facundo Medina ou Kevin Danso, actuellement dans des situations incertaines à l’OM et Tottenham. En fin de contrat avec le RC Lens en juin prochain, Adrien Thomasson pourrait donc rejoindre le Stade Rennais gratuitement, dès cet été.

D’après la même source, les Rouge et Noir ont entamé des discussions sérieuses avec le joueur de 32 ans, malgré la perspective, pour le joueur, de probablement disputer la Ligue des Champions en prolongeant à Lens. Mais un autre club de Ligue 1 serait également à l’affût dans ce dossier.

Adrien Thomasson plaît aussi au Paris FC

À Rennes, Thomasson retrouverait plusieurs têtes connues comme Brice Samba, Przemyslaw Frankowski, Valentin Rongier. Sans compter son ancien entraîneur Franck Haise et ses anciens dirigeants Arnaud Pouille et Loïc Désiré. Cependant, le Stade Rennais n’est pas seul sur ce dossier.

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En effet, le SRFC devra faire face à la concurrence d’un autre club de Ligue 1 cet été. Le Paris FC, qui a déjà validé son maintien dans l’élite, se serait aussi positionné sur le dossier menant à Adrien Thomasson. Reste à voir quel défi choisira le joueur du RC Lens, celui d’un club européen ou bien celui d’un nouveau projet qui doit encore se développer.