OL : Grosse polémique, Endrick fait des reproches à Fonseca

Réprimandé publiquement par Paulo Fonseca, Endrick n’a pas aimé l’approche de l’entraîneur de l’OL. Il l’a confié dans une interview.

OL : Fonseca a recadré Endrick publiquement après Angers

Endrick était passé totalement à côté de son match contre Angers. Il avait tenté plusieurs fois des actions individuelles et n’était pas assez impliqué dans le jeu collectif. L’OL avait finalement été tenu en échec par le SCO au stade Raymond Kopa (0-0), lors de la 28e journée de Ligue 1, début avril.

À l’issue de cette rencontre, Paulo Fonseca avait recadré l’attaquant Brésilien devant ses coéquipiers. Le match suivant, il avait même démarré sur le banc de touche face au FC Lorient (2-0). Entré en jeu après la pause, le joueur de 19 ans avait délivré une passe décisive sur le premier but de l’Olympique Lyonnais.

À voir

Mercato : Gros duel entre OM et OL pour un ancien du PSG !

Il avait ensuite retrouvé son efficacité, comme le témoignent les 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées, lors des quatre derniers matchs consécutifs en championnat.

Endrick évoque « un discours malheureux de Fonseca, qui a eu un impact négatif »

Après avoir répondu à Paulo Fonseca sur le terrain, en se montrant à nouveau décisif, Endrick ne s’est pas empêché de répondre verbalement à son coach. Dans une interview avec le magazine brésilien Placar, il dénonce la méthode du technicien portugais.

« Je pense que c’était une critique où il pouvait dire que, vraiment, lors du match contre Angers, j’étais fatigué. […]. Puis, le lendemain, sa déclaration était un acte malheureux. Il m’a appelé pour en parler parce que ça avait eu un impact négatif. Mes coéquipiers m’ont dit : ‘’pourquoi il ne t’a pas appelé ? C’est bizarre, tu aides l’équipe, tu discutes, tu es un gamin. Pourquoi parler en public ?’’ Et après l’entraînement, il m’a appelé et nous avons parlé », a raconté le joueur prêté à l’OL par le Real Madrid.

Comme Paulo Fonseca, Endrick a regretté l’incident. « C’est un discours malheureux de sa part, qui a eu des répercussions, mais ça fait partie du football », a-t-il glissé ensuite, dans des propos rapportés par Made In Foot.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Terrible nouvelle pour un taulier de l’équipe de Lyon

À voir

Mercato FC Nantes : Après la relégation, une vente est annoncée

OL : Fonseca lâche quelques indices sur le mercato

« Je pense qu’il faut démontrer sur le terrain, en jouant. Les entraîneurs sont comme ça. Parfois, ils doivent dire des choses. Je lui ai même dit après que je pensais qu’il allait m’appeler pour parler. Mais si vous parlez en public, si vous répondez ou cherchez d’autres choses, c’est pire. […]. On a parlé après et tout est rentré dans l’ordre », a expliqué le numéro 9 des Gones, en conclusion.