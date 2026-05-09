PSG : Urgent ! Une grosse info tombe pour la finale de LDC

À trois semaines de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest, en Hongrie, les supporters du PSG ont reçu une grande concernant le groupe de Luis Enrique.

Le PSG fixe une date pour le retour d’Achraf Hakimi

Très bonne nouvelle en vue pour le PSG. D’après les informations relayées ce samedi par RMC Sport, le staff du Paris Saint-Germain espère toujours pouvoir compter sur Achraf Hakimi pour la finale de l’UEFA Champions League 2025-2026 face à Arsenal, prévue le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie. « Les nouvelles sont bonnes pour Achraf Hakimi.

Lisez aussi : PSG-Bayern : Un terrible diagnostic tombe pour Achraf Hakimi

Touché à l’arrière de la cuisse lors du match aller, le latéral marocain avait déclaré forfait pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Il se remet bien. Et si tout va bien, le joueur de 27 ans, qui sera aussi très attendu avec le Maroc à la Coupe du monde, participera bien à la finale européenne des Parisiens », explique le journaliste Fabrice Hawkins.

À voir

Mercato FC Nantes : Après la relégation, une vente est annoncée

Absent lors de la qualification du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, le latéral droit de 27 ans devrait donc tenir son rôle pour la seconde finale de C1 suite de son club. Luis Enrique compte sur l’international marocain pour décrocher la deuxième Ligue des Champions des Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, « l’optimisme est aussi de mise pour Lucas Chevalier. »

Prudence avant la finale

Du côté du staff parisien, l’objectif serait désormais très clair : gérer au maximum les organismes lors des derniers matchs de championnat afin d’éviter tout risque avant la finale. Plusieurs joueurs seraient d’ailleurs revenus de Munich avec quelques douleurs sans gravité.

Lisez aussi : PSG-Bayern : Une nouvelle fraîche tombe pour Achraf Hakimi

C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, légèrement touché au dos après la qualification obtenue face au Bayern, tandis que la condition physique de Matvey Safonov reste suivie de près après des douleurs persistantes au mollet ces dernières semaines.

Lire la suite sur le PSG

PSG: Avant Liverpool, Achraf Hakimi clame haut son innocence

À voir

OL : Grosse polémique, Endrick fait des reproches à Fonseca

Mercato : Un compatriote d’Achraf Hakimi répond au PSG !

Luis Enrique et son staff souhaitent surtout récupérer un groupe totalement opérationnel pour affronter Arsenal avec l’ensemble de l’effectif disponible dans cette finale de Ligue des Champions très attendue.