PSG Mercato : Vitinha répond aux supporters du Real Madrid !

Avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Vitinha a fait le point sur son avenir avec le PSG, alors que les supporters du Real Madrid font pression sur Florentino Pérez pour le recruter cet été.

Les supporters du Real Madrid plébiscitent Vitinha

Selon un sondage du média espagnol « Cadena SER » publié la semaine passée, Vitinha arrive largement en tête des votes pour être la recrue phare dans l’entrejeu du Real Madrid lors du prochain mercato estival, loin devant Rodri(16 %). Pour la saison prochaine, les supporters madrilènes rêvent ainsi du maître à jouer du Paris Saint-Germain.

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C’est en tout cas ce que laisse entendre un sondage réalisé par « El Larguero », une émission de radio du média espagnol « Cadena SER. » Dans les résultats de cette enquête, l’international portugais apparaît très largement en tête des votes pour être la recrue prioritaire au milieu de terrain de la Maison-Blanche cet été.

Avec 34 % des suffrages, Vitinha a obtenu plus du double des votes de son premier poursuivant, Rodri (16 %), bien que 72 % des supporters interrogés se disent prêts à accueillir le Ballon d’Or 2024 au Real Madrid.

Arrivent ensuite Enzo Fernandez (Chelsea), Martin Zubimendi (Arsenal) et un autre milieu du PSG, Joao Neves. Tous les trois obtiennent 10 % des votes. Cependant, l’ancien joueur du FC Porto ne semble pas du tout pressé de quitter l’effectif de Luis Enrique.

Vitinha : « J’espère continuer sur cette voie à l’avenir »

Vitinha, troisième du dernier Ballon d’Or, est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2029, après sa prolongation de contrat de l’an passé. Face aux rumeurs de transfert, le joueur de 26 ans a rappelé son attachement aux Rouge et Bleu au cours d’un entretien accordé au site du club.

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« Évidemment, ce serait un gros échec si je n’avais pas grandi ou si je ne m’étais pas amélioré sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur lors de ces quatre années. Si tu me demandes de comparer le Vitinha de 2022 à celui de maintenant, je sens que je me suis développé autant comme homme que comme joueur, et j’en suis très heureux », a d’abord expliqué Vitinha de se projeter avec le Champion de France et d’Europe en titre.

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« Les trophées gagnés, c’est très important, et je chéris tous ceux que j’ai obtenus avec le club, mais ce qui est encore plus important, c’est ce que je suis devenu, et ce que je continue de devenir. C’est un processus. Je suis très heureux de tout ce que je suis devenu ici, au Paris Saint-Germain. J’espère continuer sur cette voie à l’avenir », a confié le compatriote de Cristiano Ronaldo. Des propos qui devraient calmer les ardeurs des socios madrilènes.