Mercato PSG : Urgent ! Vitinha vendu pour 130 M€ ?

Le PSG a peut-être trop bien réussi son travail avec Vitinha. En transformant le Portugais en l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète, Luis Enrique a involontairement allumé un incendie mercato. Le Real Madrid serait désormais prêt à sortir une offre comprise entre 100 et 130 millions d’euros pour l’arracher au champion d’Europe.

‎Mercato PSG : Le Real Madrid en embuscade pour Vitinha depuis des mois

‎Il y a une logique implacable dans le football de haut niveau : les meilleurs finissent toujours par attirer les plus grands. Vitinha en fait l’expérience cet été. Depuis la saison historique réalisée par Paris en 2024-2025, le milieu portugais a vu sa cote grimper à des sommets que personne n’anticipait lors de son recrutement.

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Arrivé de Porto pour 40 millions d’euros en 2022, il vaut aujourd’hui plus de trois fois cette somme, une plus-value vertigineuse qui illustre mieux que n’importe quel discours la réussite du projet Luis Enrique. ‎Le Real Madrid observe ce dossier depuis l’été dernier. Orphelin de Toni Kroos et de Luka Modric depuis leurs départs, le club madrilène cherche son métronome de la prochaine décennie.

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Et pour la direction de la Maison Blanche, le profil de Vitinha coche toutes les cases : polyvalence, qualité technique, vision du jeu et leadership naturel. Fichajes confirme que la piste est sérieuse et que Madrid est prêt à tout pour conclure un deal dès cet été.

‎Le PSG face à son dilemme le plus cornélien

‎Pour se protéger de tout assaut, Paris aurait fixé le tarif entre 100 et 130 millions d’euros, une somme délibérément dissuasive, selon Fichajes. Problème : le Real Madrid n’est pas un club que l’on intimide avec des chiffres à neuf chiffres. La question n’est donc pas de savoir si Madrid peut payer, mais si Paris peut vraiment refuser.

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‎Car Vitinha n’est pas un joueur parmi d’autres dans le système de Luis Enrique. Il en est la colonne vertébrale. Chaque séquence de jeu passe par lui, chaque transition offensive s’appuie sur sa lecture. Vendre Vitinha, c’est démonter le moteur d’une machine qui tourne à plein régime.

Une vente impossible… mais pas improbable

‎Restons tout de même lucides. Aucun club au monde, pas même le PSG, ne peut se permettre de refuser 130 millions d’euros pour un joueur sous contrat. La vraie variable n’est pas financière : elle est sportive et psychologique. Si Vitinha lui-même manifeste une envie de rejoindre le Real Madrid, le rapport de force bascule instantanément. Et dans ce cas, Paris aura tout intérêt à vendre au prix fort plutôt que de gérer un joueur la tête ailleurs.

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Sauf qu’à l’heure actuelle, le club francilien a plus de raison d’être tranquille que de s’inquiéter. « Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien ici au PSG. J’ai l’impression que les gens ici m’aiment beaucoup et je pense que j’ai réussi à mériter cette affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable », clarifiait le Portugais début mars dernier.