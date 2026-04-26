‎Alerte Mercato : Grégory Lorenzi à l’OM ? Il répond enfin

Grégory Lorenzi et l’OM se croisent à distance dans un mercato déjà électrique où les dirigeants marseillais cherchent un nouveau cap pour leur direction sportive. Alors que le poste est en pleine réflexion en interne, le directeur sportif du Stade Brestois a enfin pris la parole, sans vraiment lever tous les doutes.

‎Un poste clé à l’OM en pleine recomposition

‎À l’Olympique de Marseille, la succession dans l’organigramme sportif s’impose comme un chantier majeur de l’intersaison. Le départ annoncé de Medhi Benatia en fin de saison oblige la direction à anticiper une réorganisation profonde, dans un club où chaque décision sportive pèse lourd, parfois plus lourd que le Vélodrome un soir de Classique.

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‎Dans ce contexte, le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance. Mais aucune officialisation, ni même un accord avancé. L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes, conscient que le futur directeur sportif devra incarner à la fois une vision de long terme et une résistance immédiate à la pression médiatique phocéenne.

‎Lorenzi, entre fidélité à Brest et reconnaissance du marché

‎Interrogé sur les rumeurs, le dirigeant brestois n’a pas cherché à esquiver, tout en verrouillant sa ligne de conduite. « L’avenir nous réservera quelque chose dont je n’ai pas encore la certitude et que j’ignore », a-t-il confié. Une phrase qui dit tout… sans rien dévoiler. ‎Plus loin, il ajoute : « Ça fait toujours plaisir… quand on pense à vous, ça montre que vous êtes peut-être sur le bon chemin ».

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Mais Lorenzi rappelle surtout son attachement au présent : « On doit être à 100% focalisés sur les objectifs », a-t-il mentionné. Brest reste sa priorité, avec encore plusieurs matchs décisifs à jouer. ‎Dans les faits, aucune décision n’est prise du côté du club phocéen. Et c’est précisément ce vide qui nourrit les spéculations.

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Le club cherche un profil capable de structurer un projet sportif stable, après plusieurs saisons d’instabilité dans la gestion de l’effectif. ‎L’intérêt pour Lorenzi s’explique aussi par son travail à Brest, souvent cité en exemple dans la gestion de ressources limitées. À Marseille, ce type de profil séduit : rigueur, recrutement intelligent et capacité à construire sans surenchère.

‎Une équation encore ouverte à Marseille

A ce jour, aucun accord ne lie Grégory Lorenzi à l’OM, et le dirigeant reste concentré sur Brest jusqu’à la fin de saison. ‎Le poste de directeur sportif marseillais reste vacant et fait l’objet de plusieurs pistes simultanées, preuve d’une réflexion encore loin d’être tranchée. ‎Au fond, ce dossier illustre une réalité connue dans le football moderne : à Marseille, le mercato commence souvent bien avant les joueurs. Et parfois, il débute par ceux qui les choisissent.