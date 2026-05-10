Mercato : Le PSG lâche une offre-choc pour Julian Alvarez !

Déterminé à s’attacher les services de Julian Alvarez lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait prochainement faire une offre stratosphérique pour tenter de convaincre l’Atlético Madrid de lâcher son attaquant de 26 ans.

Mercato PSG : Julian Alvarez veut quitter l’Atlético Madrid

Après deux saisons sans rien gagner avec l’Atlético Madrid, Julian Alvarez souhaite profiter du prochain mercato estival pour changer d’air. D’après la Cadena SER via Carrusel, l’ancien joueur de Manchester City serait de plus en plus proche d’un départ de Madrid. Le média espagnol va plus loin, affirmant que le clan Alvarez pousse très fort pour un départ.

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L’agent du joueur ainsi que sa famille sont favorables à un transfert et trois équipes se détachent clairement : le FC Barcelone, Arsenal et le Paris Saint-Germain. Les trois clubs ont pris des renseignements à plusieurs reprises au cours de la saison pour connaître les intentions de Julian Alvarez et ses prétentions salariales.

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Ils se tiennent prêts à dégainer même si pour l’heure, ni le Barça, ni les Gunners, ni le PSG n’a contacté directement l’Atlético Madrid pour négocier un transfert, selon Carusel Deportivo. Annoncé comme la priorité numéro 1 du FC Barcelone, l’international argentin pourrait finalement débarquer au Paris Saint-Germain.

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La radio espagnole explique que l’entourage du joueur aurait eu des échanges avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG, ces derniers jours. Toujours selon la même source, le Paris SG se présente aujourd’hui comme une une réelle option pour l’avenir du compatriote de Lionel Messi. L’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui l’apprécie énormément, plaisant au natif de Calchin.

Le Paris SG veut rapidement passer à l’action

Toujours selon la radio espagnole, le Paris Saint-Germain pourrait rapidement passer à l’action avec une offre importante pour tenter de convaincre l’Atlético Madrid de lâcher son buteur. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés, Julian Alvarez correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique pour renforcer encore davantage l’attaque parisienne après la saison impressionnante des Rouge et Bleu en Ligue des Champions.

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Après avoir investi 75 millions d’euros pour le recruter il y a deux ans, l’Atléti pourrait se contenter d’un chèque de 100 millions d’euros pour laisser partir le Champion du Monde 2022. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain, pas forcément du Barça. Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, Julian Alvarez semble adapté à la philosophie du coach espagnol de Paris.