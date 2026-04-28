PSG : Kvaratskhelia lâche une réponse explosive à Arsenal !

Très en vue au PSG depuis son arrivée durant l’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia est tout logiquement un joueur très convoité. En Angleterre, l’ailier de 25 ans serait notamment une des priorités d’Arsenal. Une rumeur commentée par le père de l’international géorgien.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia fait rêver à Londres

Ces derniers jours, des émissaires de Liverpool et d’Arsenal seraient venus aux renseignements pour Khvicha Kvaratskhelia. Bourreau des hommes d’Arne Slot lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant du Paris SG a marqué les esprits à Anfield, si bien que les dirigeants des Reds rêveraient de lui au moment où Mohamed Salah s’apprête à rejoindre un autre club.

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De son côté, Arsenal, qui souhaite remodeler son secteur offensif la saison prochaine, serait très intéressé par le profil de Kvaratskhelia. Surtout que Gabriel Martinelli pourrait quitter le club cet été. Estimé à 90 millions d’euros, l’ancien joueur du Napoli pourrait ainsi être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival. Le journaliste David Ornstein reconnait tout de même la complexité du dossier.

« Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m’attends à ce qu’il reste au PSG. Il semble extrêmement heureux là-bas, et ils sont certainement extrêmement contents de lui. Je ne pense pas qu’Arsenal ou qui que ce soit d’autre ait une chance pour le moment », explique le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic, qui précise que sauf offre pharaonique, le Géorgien ne quittera pas le PSG de si tôt. Une tendance confirmée par l’entourage du joueur.

Le père de Kvaratskhelia : « Il est heureux à Paris »

À force de se faire éliminer par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ces deux dernières années, les clubs anglais veulent se venger en recrutant toute l’attaque de Luis Enrique. Mais les chances sont très maigres de faire craquer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, tout comme les joueurs eux-mêmes.

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En tout cas, Khvicha Kvaratskhelia, lui, n’est pas pressé de quitter Paris, où il se sent heureux et aimé. En effet, selon la presse géorgienne, Badri Kvaratskhelia, le père du numéro 7 du PSG, a confirmé l’intérêt insistant d’Arsenal, qui veut le recruter cet été. Cependant, il assure qu’un départ du PSG n’était pas d’actualité, et sauf volonté du club parisien de changer la situation, cela devrait rester ainsi.

« Khvicha qui quitte le PSG cet été ? Ce n’est vraiment pas quelque chose à laquelle il pense. Il est heureux à Paris, où il est très bien considéré et respecté par le club. Pourquoi devrait-on penser à aller quelque part d’autres alors qu’il gagne des titres avec l’équipe et est l’un des joueurs majeurs ?

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Après, si le Paris Saint-Germain ne veut plus continuer la collaboration, nous considérerons les différentes options, mais pour le moment, ce n’est pas en discussions », a notamment répondu le père du natif de Tiflis.