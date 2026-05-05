Fenerbahçe : Urgent ! Un favori a la présidence se retire

C’est la bombe qui est tombée aujourd’hui, Mehmet Ali Aydinlar, l’homme que l’on pensait voir devenir le nouveau président du Fenerbahçe ne se présentera finalement pas aux élections, retirant sa candidature.

Une crise qui n’a pas envie de s’arrêter

La crise continue sur la rive asiatique de Istanbul. Après le renvoi de Tedesco le 27 avril, l’annonce d’élections présidentielles le lendemain, puis les annonces de candidatures, on ne savait plus ou donné de la tête. Un des favoris n’était autre que 38e président de la TFF, la Fédération Turque de Football, Mehmet Ali Aydinlar, qui avait de grands projets pour le club comme notamment une rénovation du stade, mais également Mohammed Salah en cadeau aux supporters s’il était élu.

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Mais parfois, notre passé nous rattrape et c’est le cas d’Aydinlar qui ne fait pas exception à la règle. Pour bien comprendre, il faut remonter à l’année 2011, quand il dirigeait la fédération. Le 3 juillet de cette année-là, Fenerbahçe fut attaquer en justice pour matchs truqués, alors président, Aydinlar refuse de sanctionner le club dans l’immédiat, lui permettant de conserver son titre de champion.

Mais quelques semaines plus tard, il retire les Canaris de la Ligue des Champions et les remplace par leur dauphin, Trabzonspor. Et c’est là ou sa casse avec les supporters, certains y voit une manière de protéger le club, d’autres voit une manière de le détruire. Il démissionne en 2012 suite aux fortes critiques et pression reçue.

Condamné par son passé

Depuis l’annonce de sa candidature, le président du groupe hospitalier turc Acibadem subit les critiques des fans, lui reprochant encore ces fameux événements de 2011, déclarant pour certains ne « pas vouloir d’un traître a la tête du club ».

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Malgré tout, il continuait à croire en sa candidature disant qu’il redresserait le club, qu’il investirait en injectant des liquidités dedans, en sachant qu’il avait déjà des vues sur certains joueurs, notamment Mohammed Salah, comme cité plus haut.

Seulement, il arrive parfois que le passé ait raison de nous, et c’est exactement ça qu’il s’est passé avec Aydinlar. La pression des critiques est revenue, tout comme celle de l’ancien président du club, Aziz Yildirim.

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Il ne l’a pas supporter et a aujourd’hui déclarer qu’il se retirait de la course a la présidence, laissant ses concurrents récupérer plus de voix suite à son départ. La question n’étant toujours pas, répondue, il faudra attendre les 6 et 7 juin pour savoir qui de Hakan Safi ou de Barış Göktürk sera élu président.