Mercato OM : Bilal Nadir tranche pour sa future destination

En fin de contrat en juin et quasiment assuré de ne pas prolonger, Bilal Nadir se dirige tout droit vers un départ libre de l’OM à l’issue de la saison. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain de 22 ans sait où il veut poursuivre sa carrière.

Mercato OM : Bilal Nadir a la côte sur le marché

Annoncé comme l’un des grands espoirs de l’Olympique de Marseille, Bilal Nadir pourrait en partir libre à la fin de la saison, dans quelques semaines. Arrivé en juillet 2021 en provenance de l’OGC Nice, le milieu central a d’abord fait ses classes avec l’équipe réserve, avant d’être promu en équipe première avec un bilan de 52 matchs, toutes compétitions confondues, dont 27 cette saison.

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Depuis l’avènement d’Habib Beye sur le banc en février passé, sa situation s’est compliquée. Bilal Nadir n’a depuis disputé que quatre petites minutes de Ligue 1. D’après les informations relayées par Foot Mercato, ce faible temps de jeu devrait avoir un réel impact important sur la situation du natif de Nice. Libre le 30 juin prochain, le jeune homme se dirige vers un changement d’air.

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Surtout que des clubs anglais espagnols et français sont déjà positionnés pour le récupérer gratuitement avec une valeur marchande estimée à 9 millions d’euros par le site Transfermarkt. De son côté, le principal concerné sait où il veut aller poursuivre sa carrière.

Bilal Nadir de retour à l’OGC Nice cet été ?

En effet, selon les informations dévoilées ces dernières heures par le portail Africa Foot, Bilal Nadir pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1, où trois clubs sont particulièrement intéressés par son profil : l’OGC Nice, le RC Strasbourg et le Stade Rennais.

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Malgré un statut parfois irrégulier, l’international marocain a su se montrer décisif cette saison avec 1 but et 5 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Libre de tout contrat dans quelques semaines, il représente une opportunité intéressante pour plusieurs clubs de Ligue 1.

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Toujours selon la même source, Bilal Nadir pourrait retourner dans son club formateur, l’OGC Nice, où son profil est très apprécié. Mais rien n’est encore acté et d’autres pensionnaires de Ligue 1 avancent leurs pions dans ce dossier.