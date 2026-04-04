‎ASSE : Deux recrutements secrets bouclés avant le mercato

‎‎À l’ASSE, les grandes manœuvres ont démarré bien avant le mercato, et elles ne concernent pas que les joueurs. Dans une discrétion totale, le club a relancé deux postes essentiels pour professionnaliser son encadrement.

‎‎ASSE : Un lifting discret, mais stratégique

‎Alors que la plupart des clubs peaufinent encore leurs listes de transferts, l’ASSE a choisi d’investir là où beaucoup n’osent pas : l’architecture interne du groupe professionnel. Deux postes clés ont ainsi émergé dans l’ombre, confirmant une volonté d’optimiser chaque centimètre du fonctionnement quotidien, selon Peuple-Vert.

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‎Le premier, celui de player care manager, symbolise une évolution majeure. Longtemps négligée dans l’environnement stéphanois, la prise en charge individuelle des joueurs redevient une priorité. Accueil, démarches, intégration familiale, suivi des étrangers : un vrai rôle d’ingénieur du quotidien, indispensable pour éviter les frictions qui minent la performance.

‎Le player care, une arme invisible mais décisive

‎Ce retour à un modèle plus complet pourrait libérer Frédéric Emile, team manager historique, souvent contraint de jongler entre organisation sportive et tâches administratives. En lui redonnant un périmètre plus strict, le club espère gagner en fluidité. ‎Dans un football moderne où un retard de visa peut retarder une titularisation, ce type de poste n’est pas un luxe mais une nécessité.

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L’ASSE avait pris du retard sur la concurrence : elle tente désormais de combler ce vide structurel. ‎La seconde annonce touche à un rôle encore plus exposé : l’intendant. Fonction centrale, parfois ingrate, mais qui fait tourner la machine verte avec une précision de montre suisse. ‎La mise en jeu de ce poste, occupé par Fabrice Di Natale, crée inévitablement des remous.

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S’agit-il d’un renfort ? D’un remplacement ? Ou d’un changement de philosophie ? Pour l’heure, le club reste mutique. Mais l’ouverture du poste témoigne d’un besoin de redéfinir les responsabilités pour éviter l’usure et clarifier les rôles.

‎Une réorganisation qui prépare déjà le mercato

‎Ces deux recrutements, souvent invisibles pour le grand public, disent beaucoup de la nouvelle méthode stéphanoise. L’ASSE ne se contente plus de viser des joueurs : elle veut bâtir un cadre stable pour qu’ils performent. ‎Et si la question est de savoir si cela influencera le mercato, la réponse est oui. Car un club mieux structuré attire mieux, rassure davantage et évite les couacs logistiques qui coûtent des points.