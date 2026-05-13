INFO Mercato : Réponse franche de Christophe Galtier à l’OM

Même s’il est encore sous contrat avec Neom SC en Arabie saoudite, Christophe Galtier prépare déjà son retour en France. L’intérêt pressant de l’OM à son égard ne laisse pas indifférent.

Mercato : Christophe Galtier favorable à un retour à l’OM, mais…

Habib Beye vit sans doute ses derniers jours à l’Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais, arrivé en pompier de service en février dernier pour pallier le départ de Roberto De Zerbi, n’est pas parvenu à relancer la machine phocéenne. La fin de saison catastrophique de l’OM a scellé son sort.

Peu importe l’issue de la dernière journée contre Rennes, Habib Beye devrait faire ses valises. L’état-major phocéen s’est déjà lancé dans la quête d’un profil spécifique pour le remplacer. Un entraîneur français avec une bonne connaissance de Ligue 1 est recherché. C’est dans ce sens que le nom de Christophe Galtier revient en force à l’OM.

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L’entraîneur français de 59 ans serait l’un des grands favoris à la succession de Habib Beye. RMC Sport rapporte que l’actuel entraîneur du Neom SC, en Arabie saoudite, serait séduit par le projet OM. D’autant plus qu’il n’a jamais caché son attachement viscéral au club de ville natale.

Il exige des garanties sportives et financières

Christophe Galtier est favorable à l’idée de diriger un jour l’Olympique de Marseille. Toutefois, il n’est pas prêt à signer un chèque en blanc. L’ancien entraîneur du LOSC, conscient de l’état préoccupant des finances marseillaises, exige des assurances concrètes sur les ambitions du futur projet.

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En d’autres termes, le natif de Marseille attend de voir si le duo Richard-Lorenzi saura lui proposer un cadre de travail cohérent et aura les moyens de ses prétentions. Son retour à l’OM à cet été est possible, mais pas à n’importe quel prix.