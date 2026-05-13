ASSE : Après le Red Star, Rodez sait comment vite récupérer

Adversaire de l’ASSE en play-off 2, Rodez ne se fait pas de souci pour son temps de récupération assez court, avant d’affronter les Verts, vendredi.

L’ASSE au repos, RAF se défonce pour sortir le Red Star

L’ASSE retrouvera Rodez AF pour le match de play-off 2, comme en mai 2024. Une confrontation à élimination directe programmée le vendredi 15 mai (20h30), à Geoffroy-Guichard. Après son déplacement à Saint-Ouen, le mardi 12 mai, l’équipe de Didier Santini va encore se déplacer dans le Forez. Elle aura seulement deux jours de récupération avant d’affronter les Verts, qui ont joué leur dernier match depuis le samedi 9 mai.

Evidemment, l’équipe de l’AS Saint-Etienne arrivera plus frais physiquement que celle de RAF, qui a dû puiser dans ses dernières énergies pour renverser le Red Star (2-3), après avoir été mené à deux reprises (1-0, 15e), puis (2-1, 61e).

Rodez AF actionne son plan de récupération rapide

Mathis Magnin reconnaît la fatigue à l’issue du match « intense » de play-off 2, mais cela ne devrait pas diminuer l’équipe ruthénoise. « Eux (les Verts) n’ont pas joué. Ça va être un match compliqué parce qu’ils ont eu du repos », a-t-il rappelé, avant de dévoiler le plan de récupération rapide.

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« Maintenant, l’important pour nous, c’est la récupération : bien manger, bien dormir et bien se reposer parce que le match arrive vite », a-t-il indiqué.

Magnin (RAF) menace : « On veut aller à Saint-Étienne pour les battre »

En tout cas, les Ruthénois devront bien récupérer de la fatigue, car ils affronteront des Stéphanois gonflés à bloc pour aller en barrages. Les supporters de l’ASSE, eux, rêvent d’une revanche, après la victoire du RAF (2-1), le 2 mai dernier, qui a privé leur équipe de la montée directe en Ligue 1. Pas de quoi intimider le défenseur central du club de l’Aveyron !

« On ne va pas changer. On va jouer comme d’habitude avec beaucoup d’intensité et de pression. On veut aller à Saint-Étienne pour les battre. […]. Si on regarde la deuxième partie de saison, on est la meilleure équipe de cette seconde moitié de championnat », a-t-il menacé.

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Indiquons que Mathis Magnin (24 ans) est un leader et un crack de l’équipe de Rodez. Il est l’auteur du deuxième but égalisateur contre le Red Star (2-2, 67e). Cette saison, il a joué 33 matchs de Ligue 2, en intégralité. Il a manqué une seule journée (la 28e), pour suspension. Ses déclarations sont donc loin d’être celles d’un quelconque adversaire.