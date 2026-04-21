ASSE : Témoignage inédit sur le patron de Saint-Etienne

Un ancien joueur de l’ASSE a livré un témoignage choc sur Larry Tanenbaum, qu’il a connu à Toronto, avant qu’il ne devienne le nouveau propriétaire du club ligérien.

ASSE-ESTAC : Damien Perquis souhaite la montée des deux clubs

Commentateur de la Ligue 2 sur beIN Sports, Damien Perquis a évoqué la lutte serrée pour la montée en Ligue 1 entre l’ESTAC et l’ASSE. Avant la confrontation entre le leader et son dauphin, samedi prochain, il a livré son avis sur la rencontre décisive pour le retour direct dans l’élite.

Natif de Troyes et ancien joueur des Verts entre 2005 et 2007, le défenseur retraité est partagé entre les deux clubs. Mais il a fini par se prononcer.

« Ce match-là peut être le match de la montée pour l’une ou l’autre. Mon cœur penchera toujours pour l’ES Troyes, parce que c’est ma ville. Mais voir les deux équipes monter, les deux en Ligue 1, ce serait kiffant », a-t-il répondu, dans le Podcast Dessous de Verts.

Perquis a rencontré Tanenbaum en personne avant de signer à Toronto

Damien Perquis a ensuite fait une révélation sur Larry Tanenbaum, le grand patron de Kilmer Sports et propriétaire de Saint-Etienne depuis juin 2024. Il raconte qu’il a connu l’homme d’affaires canadien avant de signer dans son club, le Toronto FC, en janvier 2015 :

« On se retrouve côte à côte au match des Raptors (club de basket-ball). Super gentil, il se présente. À la fin, il me rattrape et me dit : « tu viens avec moi ». On visite le complexe. On se retrouve ensuite dans le vestiaire des Raptors. Il me présente en disant : ‘’voilà un futur Européen qui signe chez nous au football’’. Je n’avais pourtant pas encore signé. Je sors de là, j’appelle l’agent et je dis : ‘’c’est bon, je signe’’ ».

L’ancien joueur de l’ASSE en contact avec KSV

Élogieux envers le milliardaire de 80 ans, Damien Perquis le décrit comme un homme généreux, disponible, charismatique et fortement humain. « Larry Tanenbaum, c’est un super mec. Je le considère un peu comme mon Papy. […]. Sur l’aspect humain, c’est le top du top. Je suis en étroite relation avec son bras droit. On parle très souvent. J’ai de bonnes relations avec lui. J’ai de très bons rapports avec lui », a assuré l’ancien Stéphanois.

Perquis pointe une grosse erreur de Kilmer Sports

Sur le plan sportif, Larry Tanenbaum a remporté des titres et trophées avec ces clubs notamment, avec les Raptors en NBA et avec Toronto FC en MLS. « Cette envie de réussir dans le sport, elle est réelle. Là-dessus, c’est impossible d’en douter », a souligné Damien Perquis. Toutefois, il estime que le patron de l’ASSE et ses hommes de main, notamment le président Ivan Gazidis, se sont trompés à leur arrivée dans le Forez.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Après Bastia, Saint-Etienne glisse vers les barrages

À voir

Ligue 1 : Le PSG annonce une absence surprise contre Nantes

Mercato ASSE :Offensive de KSV, 4 signatures dans les tuyaux

« Ils avaient commis des erreurs sur la Ligue 2. Ce championnat est trop complexe pour se baser uniquement sur des datas. Ce n’est pas une science exacte à ce niveau-là », a-t-il regretté. Pour rappel, KSV est arrivé aux commandes du club stéphanois dès sa montée en Ligue 1. Mais en une saison (2024-2025), l’AS Saint-Etienne est descendue en Ligue 2.