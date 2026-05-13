Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye trouve un nouveau club

Alors que son départ de l’OM approche à grand pas, Habib Beye assure ses arrières. Ses représentants auraient déjà établi des contacts avec un autre club de Ligue 1. L’AS Monaco ayant été approché.

Mercato OM : Habib Beye vers un rebond inattendu à l’AS Monaco

Habib Beye vit sans doute ses derniers insistants sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur franco-sénégalais devrait être limogé de son poste à l’issue du match contre le Stade Rennais. Peu importe le résultat, son sort semble scellé en interne. La direction de l’OM s’activant en coulisse pour trouver son successeur.

Habib Beye, de son côté, ne devrait pas rester longtemps sur le marché de l’emploi. Sa fin de saison décevante à l’OM ne l’empêche pas de conserver une belle côte auprès des recruteurs, séduits par son charisme et sa vision du jeu. La Provence rapporte d’ailleurs que son entourage s’active déjà pour lui trouver un point de chute à la hauteur de ses ambitions.

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L’agence Classico, qui gère ses intérêts, aurait ainsi entrepris des démarches pour le placer au sein d’un nouveau club. Deux destinations se dégagent : le Paris FC et l’AS Monaco. Le club de la capitale est porté par un projet ambitieux. Les Parisiens verraient en lui le profil idéal pour franchir ce palier.

Une menace de plus pour Sébastien Pocognoli

L’AS Monaco ne serait pas aussi contre l’idée d’accueillir l’ancien consultant sportif. Cette possible collaboration reste cependant conditionnée à la situation contractuelle de Sébastien Pocognoli. Si ce dernier venait à quitter l’ASM, Habib Beye figurerait en pole position pour reprendre les rênes de l’équipe monégasque.

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Selon @laprovence, plusieurs sources ont confirmé que l’agence Classico qui représente Beye aurait bien proposé ses services au Paris FC et à l’AS Monaco, au cas où Sébastien Pocognoli s’en irait. pic.twitter.com/bB9raGaqtG — OManiaque (@OManiaque) May 13, 2026

Ce rebond confirmerait alors la confiance que le milieu du football place encore à l’ancien coach de Rennes. Quoi qu’il en soit, le prochain chapitre de sa carrière promet d’ores et déjà passionnant.