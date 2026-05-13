Mercato FC Nantes : Maxime Dupé fixe une condition pour son arrivée

Les dirigeants du FC Nantes négocient l’arrivée du gardien de but, Maxime Dupé. Ce dernier a fixé une condition pour poser ses valises sur les bords de l’Erdre.

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Le dossier est chaud, mais la décision finale n’est pas encore prise. Si le retour de Maxime Dupé au FC Nantes semblait acquis, un obstacle freine sa signature. Les discussions progressent, les intentions convergent, mais aucun contrat n’est encore paraphé entre les deux parties.

Le FC Nantes prépare son futur en Ligue 2. Pour bâtir une équipe solide, la direction nantaise cible prioritairement un nouveau gardien de but. Selon plusieurs sources, dont Télénantes et Ouest-France, Maxime Dupé est l’homme choisi pour garder les cages la saison prochaine.

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C’est un choix de cœur et de raison. Formé à la Beaujoire, le portier de 33 ans connaît chaque recoin du club. Revoir l’enfant du pays sous le maillot des Canaris plaît aux dirigeants du FC Nantes. Il a de l’expérience pour aider l’équipe. Depuis son départ de la Loire-Atlantique, Dupé a voyagé. Il a défendu les couleurs de Clermont, Toulouse, Anderlecht et enfin de l’OGC Nice.

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Libre de tout engagement en juin prochain, il représente une opportunité pour le FC Nantes. Les Kita cherchent un leader, et ce gardien expérimenté possède le profil idéal pour occuper ce poste. Pourquoi l’accord tarde-t-il alors ? La réponse tient en un détail important. Contrairement aux annonces de certains médias évoquant un bail de trois ans déjà acté, rien n’est signé.

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Maxime Dupé attend une information capitale : l’identité du futur entraîneur nantais. Le projet sportif l’intéresse, la perspective d’une remontée rapide en Ligue 1 le séduit, mais le portier veut connaître le nom de celui qui dirigera les séances avant de s’engager. Ce choix conditionne sa décision finale.