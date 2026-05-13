Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du FC Metz  

Annoncé sur les tablettes du Stade Rennais pour ce mercato estival, un jeune attaquant sénégalais snobe Rennes. Le FC Metz a réussi le coup.

Mercato Stade Rennais : Abdourahmane Mbodji s’éloigne de Rennes

Le FC Metz frappe un gros coup pour la saison prochaine. Des géants de Ligue 1 tournaient autour du jeune crack Abdourahmane Mbodji, mais il a choisi la Ligue 2. Le FC Metz vient en effet de doubler l’OM, le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais pour la signature de la jeune pépite sénégalaise.

L’information, confirmée par L’Équipe, met fin à un long suspense. Depuis des mois, les recruteurs des plus grands clubs français surveillaient de très près le joyau de Génération Foot. Malgré l’intérêt pressant de Marseille, de Lille ou de Rennes, l’attaquant ne découvrira pas la Ligue 1 tout de suite. Metz a pris une avance importante. Le club lorrain accueillera le joueur dès la saison prochaine.

À voir

INFO Mercato : Réponse franche de Christophe Galtier à l’OM

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Akram Bouras ?

À 18 ans, Mbodji affole les compteurs. Ses solides performances attisent les convoitises en Europe. Il a fait trembler les filets 11 fois cette saison en 25 matchs. Cette efficacité redoutable dans son académie a alerté les écuries européennes. Le Sénégalais a décidé de poser ses valises chez les Grenats. Le Stade Rennais perd donc cette cible.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : 17 buts et 6 passes, un goleador slovaque arrive

Mercato Stade Rennais : Franck Haise déniche un crack en Ligue 2

À voir

ASSE : Tanenbaum reçoit des éloges des anciennes gloires

Pourquoi ce choix surprenant ? La réponse tient en deux mots : Génération Foot. Le club messin exploite ici son partenariat avec l’académie sénégalaise, celle-là même qui a révélé Sadio Mané ou Pape Matar Sarr. Dans ce dossier, la proximité entre les deux structures a fait la différence. La concurrence était rude, mais Metz a su se montrer plus convaincant. Mbodji s’apprête donc à découvrir le football européen par la case Ligue 2.