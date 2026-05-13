Mercato OL : Fin des spéculations, le dossier Endrick bouclé

Quelques jours après la déclaration d’Endrick sur son avenir à l’OL, le Real Madrid est passé à l’offensive. Elle a pris une décision sans appel pour son attaquant prêté à Lyon.

OL Mercato : Endrick retourne au Real Madrid, dès lundi

À une journée de la fin de la saison en Ligue 1, une mauvaise nouvelle tombe pour l’OL. Endrick est parti pour ne pas rester au club rhodanien, à l’issue de son prêt. AS avait annoncé le retour du jeune attaquant au Real Madrid, pour réintégrer l’équipe la saison prochaine.

Selon le quotidien sportif, la direction lui a donné des assurances concernant son temps de jeu. Il serait désormais préféré à Gonzalo Garcia (22 ans). L’Espoir Espagnol est d’ailleurs annoncé sur le départ pour faire la place à l’international Brésilien (15 sélections).

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L’information du journal espagnol est confirmée par des médias brésiliens, notamment Globo Esporte qui annonce le retour imminent d’Endrick à Madrid. D’après cette source, il est attendu à ‘’La Maison Blanche’’ dès le lundi 18 mai, soit le lendemain du dernier match de l’Olympique Lyonnais contre le RC Lens, dimanche (19h).

Dans l’attente de la liste de Carlo Ancelotti (sélectionneur du Brésil) pour la Coupe du monde 2026, la pépite brésilienne aurait prévu de se maintenir en forme à Valdebebas, à en croire la source brésilienne.

Le Brésilien souhaitait pourtant rester à Lyon

Endrick est pourtant favorable à la prolongation de son prêt à Lyon. Il avait déclaré, il y a quelques semaines, qu’il aimerait rester dans l’équipe de Paulo Fonseca. « Je me sens très bien et très heureux ici (à l’OL). Je suis content avec mes coéquipiers. J’aimerais rester […]. Si je dois prolonger ici, ça se fera. On verra », avait-il lâché, après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais (4-2).

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Pour rappel, le jeune brésilien est prêté à Lyon pour six mois, depuis janvier 2026, mais sans option d’achat.