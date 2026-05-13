PSG : Coups durs, Luis Enrique fait tourner face à Lens !

Le Paris Saint-Germain se présentera ce mercredi sur la pelouse du RC Lens ave un effectif remanié. Luis Enrique enregistre sept absents dans son groupe.

PSG : Luis Enrique privé de sept jours face au RC Lens

Le suspense a quitté le club de la capitale ! Grâce à son récent succès face à Brest (1-0), le Paris Saint-Germain va devenir le club le plus titré de l’histoire du championnat français avec quatorze couronnes. Pour cela, il suffit aux Parisiens d’éviter une défaite ce mercredi soir lors du match en retard contre le RC Lens.

Lire aussi : PSG : La confession sans filtre de Luis Enrique !

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye trouve un nouveau club

Le PSG a donc l’occasion de valider ce sacre à son dauphin. Cette confrontation au sommet lui permettra aussi de mieux préparer sa finale en Ligue des Champions face à Arsenal. Luis Enrique doit cependant composer avec une véritable pluie d’absences.

Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Pacho, Nuno Mendes… sont absents

Ce sont au total sept éléments manquent à l’appel. Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou ont certes repris un travail individuel sur gazon, mais ils ne sont pas encore aptes pour ce choc Lens-PSG. Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery poursuivent aussi leurs protocoles de soins respectifs.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Luis Enrique justifie son absence aux Trophées UNFP !

PSG : Gros coup dur confirmé à Arsenal avant la finale de C1

Le groupe pour ce déplacement à Lens ! 📋#RCLPSG pic.twitter.com/TNv3a1DXw9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026

Tandis que Kang-in Lee, touché à la cheville, demeure toujours à l’infirmerie. Luis Enrique semble privilégier la récupération de ses cadres en vues des prochains grands-rendez. Ces absences devraient profiter aux jeunes issus du centre de formation. Bilal Laurendon, Dimitri Lucea ou encore David Boly ont été convoqué par Luis Enrique pour ce déplacement à Bollaert.