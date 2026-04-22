Mercato ASSE : KSV vise un grand attaquant de Ligue 1

Se projetant déjà vers la Ligue 1, l’ASSE souhaite recruter un grand attaquant de ce championnat, pour se renforcer. Le dossier s’annonce compliqué, mais le club reste ambitieux.

Mercato : L’ASSE propecte partout pour se renforcer

À trois journées de la fin de la Ligue 2, l’ASSE tient l’un des tickets pour la montée directe en Ligue 1. Elle n’entend pas céder sa deuxième place malgré la course très serrée dans le sprint final pour la montée. Les Stéphanois doivent désormais remporter leurs trois derniers matchs pour valider leur retour dans l’élite. Ils doivent s’imposer contre le leader, l’ESTAC, samedi prochain, mais aussi contre Rodez AF et Amiens SC.

Parallèlement à l’issue de la saison, la direction sportive du club ligérien travaille sur le mercato estival. Elle avance ses pions sur les dossiers déjà clairement identifiés. Elle poursuit aussi ses prospections et supervise des cibles dans plusieurs championnats à l’étranger. En Norvège, le nom d’Alexander Warneryd de Tromsø IL est coché. D’autres jeunes joueurs aussi talentueux que prometteurs sont surveillés de près.

Saint-Etienne vise Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre

En France, l’AS Saint-Etienne aurait des vues sur Lassine Sinayoko, le buteur de l’AJ Auxerre. Selon les informations de But Football Club, les responsables de Kilmer Sports Ventures apprécient son profil, évidemment validé par leur outil data.

Mais l’avant-centre de 26 ans est sous contrat dans l’Yonne jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. De plus, l’AJA n’est pas vendeuse. L’été dernier, le club bourguignon avait fermé la porte au RC Lens qui convoitait l’international Malien (30 sélections).

Une forte concurrence anglaise !

Pour débaucher le joueur formé à Auxerre, l’ASSE devrait se montrer très persuasif en sortant le chéquier. Il est évalué à 8 M€ par Transfermarkt. Cependant, les dirigeants auxerrois pourraient en exiger plus, vu que trois clubs britanniques : Middlesbrough FC, Coventry City et Wolverhampton sont également intéressés par les services de Lassine Sinayoko.

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Mercato ASSE : KSV arrache une importante signature

KSV serait bien inspiré de passer rapidement à l’offensive pour devancer la concurrence, mais le groupe canadien doit d’abord s’assurer de la montée effective de son équipe en Ligue 1. En effet, Ivan Gazidis ne lésinera pas sur les moyens pour renforcer l’équipe de Philippe Montanier cet été, pour éviter une nouvelle descente immédiate en Ligue 2, comme ce fut le cas en 2025.