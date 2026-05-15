INFO Mercato : Alexander Sørloth de retour en Süper Lig ?

Avec 20 buts en 55 matchs sous le maillot des Colchoneros, Alexander Sørloth serait peut-être en passe de quitter Madrid pour revenir là où il a explosé. Et sa porte de sortie n’est, cette fois, pas du côté de la Mer Noire.

Madrid n’en veut plus ?

Grand en taille, un physique de Viking, une frappe puissante et une vision du but omniprésente, sans oublier sa qualité de la tête. Voilà comment on pourrait très rapidement décrire Alexander Sørloth si on devait parler du Norvégien. On se souvient en tout cas de sa performance en LDC face à Bruges où il inscrit un triplé, prouvant toute sa domination.

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Malgré son talent et son niveau, le Norvégien est très souvent relégué au second plan au profit de Julian Alvarez. C’est une des raisons qui poussent à une envie d’ailleurs. Et justement, une des portes de sortie se trouve sur les bords du Bosphore. Fenerbahçe s’est déjà positionné en tête du dossier et prêt à récupérer le buteur de l’Atletico Madrid.

Le profil parfait pour les Canaris ?

À la recherche d’un neuf dominant et physique, c’est peut-être le meilleur coup à faire pour le Fener. Le club veut absolument trouver son prochain Edin Dzeko, et c’est peut-être en Sørloth que ça se fera. En tout cas, avec la qualité de centre présente chez les joueurs de Fenerbahçe, le Norvégien se régalera de la tête, ça c’est certain.

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Mais pour s’attacher ses services, il faudra débourser la coquette somme de 30 millions d’euros. Plus qu’à voir si le Fener s’aligne ou cherche d’autres alternatives pour le poste de buteur.